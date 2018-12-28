快訊／迎返鄉潮出包！往基隆區間「狂誤點1h↑」　網嘆：台鐵浪費我生命

▲網友無奈指出，自己要從南港搭車往基隆，卻發現好多班車誤點超過1小時。（圖／網友提供）

記者曹悅華／台北報導

今（28）傍晚後，台鐵迎元旦假期首波返鄉潮，先前台鐵局信誓旦旦表示，已經做好萬全的準備，不過稍早就有網友向《ETtoday新聞雲》投訴，自己從南港搭乘往基隆區間車，竟然誤點79分鐘，而且不只一班，不禁讓他感嘆「台鐵浪費我生命」。

該網友指出，南港往基隆的區間車，最誇張的誤點79分，其他也有66分、65分和45分，跟平常的誤點時間相比，多上非常多，對此台鐵則表示目前正在了解狀況中。

另外，稍早傳出172次(PP)19:13於北埔=花蓮間東正線撞不明物，台鐵局說明，經停車查看無發現異狀，現場停留17分開車。

為因應108年元旦疏運旅客需要，台鐵局自107年12月28日（五）起至108年1月2日（三）止計6天，全線加開各級列車總計286班，其中包含東部地區12月29日至1月1日加開樹林到花蓮對號區間快車8班；中長程路段（台北往返台中、高雄、花蓮、台東等），越接近晚上客滿狀況越明顯，因此台鐵局提醒尚未購票的民眾，新自強號會開放站票，若想要的車次已無座位，可自售票窗口購買無座位票，每班限量發售120張。