網咖臨檢遇憂鬱離家女　 警敏銳洞察及時找回阻意外

▲台南市警五分局和緯派出所警方，執勤時敏銳細心，平安找到失聯的吳女，家屬對此感激不已並給予高度的肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名38歲患有憂鬱症的吳姓女子，一早外出即未返家，家屬擔心安危而向市警五分局和緯派出所報案請求協尋，所長林文宏、警員王柏昇受理後發現該女子之前，警方在北區大興街北海遊藝場內臨檢時，在3樓網咖有發現，警方馬上前往將吳女帶回，平安交家屬帶回照顧。

台南市警五分局和緯派出所所長林文宏、警員王柏昇，12月26日晚上7時40分，在北區大興街北海遊藝場執行例行性臨檢時，在3樓網咖內看見一名女子捲曲在包廂內睡覺，警方將其叫醒查證身分，發現38歲的吳女睡在網咖，與人對談時眼神呆滯，員警當下抄記其資料後備查。

到當晚8時許，值班警員鄭人豪接獲林姓民眾至所報案，稱其患有憂鬱症的女兒因情緒不穩，一早7時多獨自騎車出門後即失聯，直至晚上8時都還未返家，擔心發生意外而報請警方幫忙尋找。

鄭員調閱路口監視器過濾後吳女機車並未離轄內，立即受理失蹤人口報案，並通報線上警力協尋。當報案人提供吳女相片協尋時，警方赫然發現就是稍早在網咖抄記之那名女子，立即前往將人帶回交由家屬帶回照顧。因員警執勤時的敏銳細心才讓失聯的女兒及時找回，家屬對此感激不已並給予高度的肯定。