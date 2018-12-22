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補班憂鬱心飛去跨年度假　3家旅平險送抵扣券銅板價理賠上限1500萬

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▲2019年101跨年煙火示意圖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2019年101跨年煙火示意圖。（圖／記者蔡惠如攝）

記者李蕙璇／台北報導

元旦連假和農曆年節即將到來，許多民眾已經著手安排出國旅遊行程，兆豐、康健及遠雄人壽提醒大家，除了護照行李要準備好，千萬別漏掉重要的機場接送和保險。

兆豐保險和機場接送「JoinMe揪車」平台合作，推出網路投保旅平險商品滿額就送機場接送300元折抵優惠，3分鐘就能完成線上投保，就算是到了機場才想到還沒保險，也能在出發前1小時線上投保。

兆豐保險表示，網路投保提供多元化的保障，民眾投保旅行綜合保險，除旅行平安險的人身保障，保險公司還會提供旅行不便保險的保障，包含旅行文件重置費用、行李損失補償、行李延誤補償、班機延誤/取消慰問金、班機改降補償金、額外住宿費用、旅程取消或縮短費用，對於常出差的商業人士相當便捷。

兆豐也強調從106年起提供班機延誤主動理賠通知，民眾只要在投保時提供航班資料，透過區塊鏈技術比對航班資訊，一旦發生班機延誤，保險公司就會主動發出理賠通知訊息。班機延誤理賠金額最高8,000元，若旅遊地區被宣佈為災區，因而取消行程而無法退回的費用，可於10萬元上限內實報實銷。

康健人壽則是搭配網路投保服務開辦，首推全年遊保海外旅行平安保險，提供全年無限次出國期間的意外及突發疾病保障，一次投保就能預約一整年的海外旅遊保障，最適合需要頻繁出國的人士又擔心忘記投保的商務洽公民眾。

該保險提供一年期意外與突發疾病的海外醫療保障，每次海外停留期間保障最高60天，不論旅遊地區也不限出國次數，都是單一保險費率，最低每天不到兩塊錢就能享百萬海外意外醫療保障，最高保障金額可達1,500萬。

遠雄人壽從保戶需求出發，提供「銅板價優惠」三選一活動，只要網路投保旅平險即可以優惠價選用機場接送共乘、租借WIFI機或商業週刊線上閱讀服務。由於今年交通部觀光局的資料統計，國人最常出國地點為日韓，多達500多萬人次，其次為中國，超過350萬人次，與遠雄網路投保客群分析結果相近，因此WIFI機租借服務提供，應運而生，不僅可租借亞洲機，更可選擇中國翻牆機，相當適合至中國旅遊的旅客，既享便利也享差異化服務。

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關鍵字：補班,憂鬱,跨年,度假,旅平險,班機延誤,行程,抵扣券,銅板價,理賠,兆豐,康健,遠雄,人壽,產險

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