婦產科名醫KTV唱歌被臨檢　問候警察老母　法官：無罪

▲婦產科名醫到KTV俱樂部飲酒，不爽被臨檢，對警不斷開譙「x你娘」。（圖／翻攝自Google Map）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化黃姓婦產科名醫跟友人到KTV俱樂部飲酒唱歌，遇到警察勤務臨檢，黃男不願出示證件配合，並不斷飆罵三字經開譙「幹你娘、你領什麼薪水」、「幹，我就是這麼凶啦」、「你們就是這麼好笑，民生所，幹」等穢語辱警，檢方以妨害公務罪嫌起訴，但地院宣判無罪。

判決指出，106年 10月21 日晚間10時許，60歲黃男前往彰化市金馬路上某KTV俱樂部飲酒歡唱，警方針對取締涉嫌妨礙風化場合，前往該俱樂部臨檢，警方到場要求現場酒客出示證件，惟黃男不從，還對吳姓、黃姓員警以三字經辱罵，警方隨之將他逮捕，以妨害公務、公然侮辱（已撤告不起訴）罪嫌偵辦。

黃男庭訊時否認犯罪，辯稱警察對於公眾得出入場所臨檢，應遵守大法官釋憲535號規定，如有違法規定就是非法臨檢，就不算執行公務，也無妨害公務之罪。且警方未依臨檢規定出示證件就要求查證他的身分，也違反規定，再者，出口「幹」是口頭禪，無侮辱任何人意思。

▲婦產科名醫到KTV俱樂部飲酒，不爽被臨檢，對彰化市民生派出所員警不斷開譙「X你娘」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化法院法官認為，該俱樂部屬公眾出入場合，警方無依據對被告查驗身分，違反警察職權行使法，且未告知臨檢事由，人民得以拒絕，「幹」話是口頭禪抑或侮辱性話語，應視對話對象與場合而定，縱有侮辱行為，不能一概而論，宣判無罪。

法官審酌，本件員警對被告臨檢疑慮未出示身分，忽略在前，在無法律依據下查驗被告身分，已屬違法，依警察職權行使法第4條第2項規定，人民得拒絕之。再查口出穢語部分，被告與吳姓、黃姓員警非親非故，所處場合又在執行公務，被告自稱當時不希望被打擾而出口，縱使有侮辱行為，不能遽以侮辱公務員罪相繩，基於「罪證有疑，利於被告」法則，對黃男諭知無罪。

對此警方表示，該俱樂部因常發生酒客滋事，被警方列為重點臨檢，對於法院判決頗感無奈。對於一審判決無罪，檢方表示，會再提上訴。