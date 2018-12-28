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花蓮元旦跨年大驚喜！　吳萼洋、李麗芬合體跨世紀對唱

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▲花蓮跨年在花蓮縣政府熱情邀請下，以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將與李麗芬合體演唱「愛江山更愛美人」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮跨年在花蓮縣政府熱情邀請下，以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將與李麗芬合體演唱「愛江山更愛美人」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮跨年大驚喜！在花蓮縣政府熱情邀請下，最新以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將登上「2019太平洋觀光節」活動舞台與李麗芬合體演唱「愛江山更愛美人」，跨世紀的對唱一曝光，引起網路熱烈討論，網友更號稱此組合是「全台跨年最受期待的夢幻組合」。受邀演出的畢書盡等實力派歌手，也將在璀璨星空秀中，陪伴大家一同倒數，歡迎國內外遊客一起到花蓮迎接璀璨閃耀的2019年！

花蓮迎接元旦活動不間斷，從31日晚間8點起在六期重劃區由「2019太平洋觀光節」活動揭開序幕，當晚除有逾15組實力派歌手齊聚，現場還安排長達300秒的高規格璀燦星空表演，點亮花蓮夜空；在精彩的跨年結束後，還有不可錯過的七星潭戰機迎曙光活動，除有F-16戰機高速劃過天際，此次空勤總隊也計畫安排黑鷹救護直升機首度編隊飛行表演，要讓民眾感受絕無僅有的精彩與震撼，迎接新年的第一道曙光。

▲花蓮跨年在花蓮縣政府熱情邀請下，以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將與李麗芬合體演唱「愛江山更愛美人」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年受邀參加花蓮跨年盛會的歌手卡司有Bii畢書盡，以及MV在YouTube點閱破千萬的實力派創作歌手蕭秉治（廷廷）、詞曲創作歌手黃國倫，以及ＪＲ紀言愷、袁詠琳、阿喜、子閎、明杰、羅平、盧學叡、陳夢晨、楊程鈞、Erika、SASA、ASA等實力派唱將與歌手輪番上陣。台北市選戰期間以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋，一曲愛江山更愛美人轟動全台，縣府同仁特地情商他與歌手李麗芬攜手原唱重現這首曲子，雖非壓軸，但仍會是一大亮點，盼藉此能夠吸引更多民眾到花蓮來跨年、旅遊，體驗花蓮的美好。

此外，12月31日晚會活動現場上傳自己與家人、朋友、情人的合照圖文至Facebook、Twitter、Instagram，並hashtag「#2019花蓮太平洋觀光節」，就有機會在大螢幕上看到自己的合照，更有機會抽中精美禮物！在欣賞精采活動之餘，緊鄰會場的東大門夜市也提供原住民風味小吃及各式各樣美食攤位，讓民眾能品嚐道地的將花蓮特產及在地美食，在元旦假期充分享受一場感官的饗宴。

▲花蓮跨年在花蓮縣政府熱情邀請下，以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將與李麗芬合體演唱「愛江山更愛美人」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外提醒民眾，在太平洋觀光節活動期間，2018年12月31日晚間17時起至2019年1月1日凌晨1時將會進行交通管制，此外，太魯閣客運配合活動加開班次，協助紓解活動期間車潮，詳細班次可上花蓮觀光資訊網查詢。

活動詳情可參見花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw），另也可透過三立台灣台、MTV、中天綜合台、洄瀾有線電視、全球華人影音平台Vidol、三立YouTube官方頻道、三立新聞網直播室，於12月31日晚上LIVE播出，一起參與活動盛況！

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關鍵字：元旦,跨年,吳萼洋,李麗芬,合體,跨世紀,對唱,觀光節,七星潭,戰機,曙光

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