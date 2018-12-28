韓國瑜要跟大陸交流　蔡英文：台灣人分得清楚哪些是利誘

▲總統蔡英文28下午在官邸與記者茶會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對高雄市長韓國瑜喊出要跟中國大陸交流，接受九二共識，為中央帶來壓力等議題。對此，總統蔡英文28日下午在官邸跟記者茶會時表示，台灣人其實分得清楚，哪一些是利誘，要付出什麼代價，台灣人心裡心知肚明，「如果中國覺得這個策略有效，太低估台灣人民的判斷能力」。

在兩岸關係的議題上，中國國家主席習近平近來的談話，態度強硬設定時間表，2049暗示統一台灣。蔡英文表示，國安團隊對於情勢都有預判，就兩岸之間的領導人，都有不同機會講話，不會一個講話就定生死，「中國的領導人有什麼跟我們講，會仔細聆聽，但也有我們整體的判斷」。

在維持現狀的議題上，蔡英文表示，兩岸過去兩年半有一些個別事件，整體來說維持相對穩定，其他國家對於我們維持相對穩定的態勢是肯定的。

她強調，維持兩岸關係穩定，不僅是我們的責任，也是對岸的責任，這個前提之下，要各自努力，但這種情況下，就是共同責任、各自努力。

另外，對於高雄市長韓國瑜喊出跟中國大陸交流，接受九二共識，被認為對中央帶來壓力。蔡英文表示，台灣人其實是分得清楚的，哪一些是利誘，哪些要付出什麼樣的代價，「台灣人心裡都是心知肚明，如果中國覺得這個策略有效，太低估台灣人民的判斷能力。」

▼總統蔡英文邀請記者入官邸茶會。（圖／記者陶本和攝）

