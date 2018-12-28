獨派不要她2020拼總統連任　蔡英文反問：誰是獨派

▲總統蔡英文下午邀記者入官邸茶會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日與記者在官邸茶敘，針對部分獨派人士反對她2020尋求連任。她笑著說，獨派有獨派想法，都會尊重，不過她也反問，「話又說回來，誰是獨派？獨派也有很多人有不同意見。」

對於民進黨陷入低迷，甚至還有蔡英文可能不會爭取2020年總統連任的說法。蔡英文下午找媒體入官邸茶會時表示，在黨主席選完後會有下一階段的整隊，整隊完後，會把過去累積的政策，讓它有效率、快速地浮現，讓人民感受到。

蔡英文說，過去兩年半來，國家不是沒有在進步，國家是有在進步的，經濟狀況是有在好轉的，但大家看到的都是總體的現象，一般人可以感受到的，還是有距離。

因此，蔡英文認為，必須用短期政策，把國家的進步、國家經濟發展產生的成果，拿來做分享，「這叫做福國利民」。她強調，在政策上有很多選項，要把國家總體經濟發展成果，拿來做人民照顧跟分享。

蔡英文說，過去兩年半來，用很大的力量讓台灣經濟轉型加速，也規劃了很多的投資案，同時也改善投資環境，希望讓企業界、外商在台灣投資；而在過去兩年半來，這樣的結果，希望在明年可以看到效果浮現，「希望這些效果可以快速呈現出來讓人民感受到，經濟發展用政策手段讓人民感受到」。

另外，對於年輕選票流失的問題，蔡英文指出，有些做不到，年輕人比較不滿意，好比勞動法規，在一例一休時引發的爭議，「我們不能做到完全他們要求的，因為必須考慮到短期中小企業，能否跟著上新勞動標準」。

蔡英文強調，必須要顧慮他們的能力，她也知道年輕人有些不滿，但如果他們平心靜氣進氣看，或許做不夠好，「但我們盡力在做，我們盡量讓年輕人負擔降低。」

在明年的政策規劃上，蔡英文說，政府前階段所布的局，開始進入到比較緊湊的時間階段，如社會住宅進入高峰期，都更速度加快，前瞻建設要進入比較緊密的期間，這些國家的投資項目，國家所規劃的重大計畫都在實施，投資面可看到投入會增加。

蔡英文說，事實上已看到營造業吃緊，因為公共工程量大，會進入第二階段，國防產業也都緊鑼密鼓在做，國防預算投入國防投資增加，如中科院很多研發跟製造，需要年輕工程人員的量大，「不但是經濟投入會增加，相對會提供年輕人比較好有未來性的工作。」

此外，蔡英文也指出，日前經濟部有表示，今年五億元以上投資超過去年很多，明年開始進入投資期間，如半導體場幾個重大投資案，投資面上講，明年經濟雖雖有世界因素影響，但國內投入公共建設，或者重大投資案會陸續來，對經濟有注入動能的機會。

蔡英文特別強調，經濟透過結構性改革，把工作機會優質化後，薪資就能成長，但這需要時間常，政府現在就面對這問題，所以必須有短期性作法，例如鼓勵加薪，去年經濟回溫時，企業普遍獲利狀態不錯鼓勵加薪，明年報稅，大家就會發現，一定金額以下收入者，不用繳稅。

蔡英文指出，她知道年輕人在2016年，對她期待很大，希望看到很快效果出現，有些事情確實需要一些時間，年輕人生活負擔，政府也希望改善，如最低薪資，這幾年調了3次，尤其時薪者，因為很多年輕人是時薪工作者，「我們調，對他們是有幫助的，這些我們一再處理。」