2020連任有危機？　蔡英文：如果都沒做事那現在就要緊張了

▲總統蔡英文邀請記者入官邸茶會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日下午邀記者入官邸茶會，針對低迷的黨內氣氛，甚至2020年總統可能不是蔡英文。她表示，在黨主席選完後，會有下一階段的整隊，整隊後會把過去累積的政策，讓它有效的浮現，「過去兩年半沒有做事的話，現在就要緊張，問題是我們有做事，但要人民感受得到，那是接下來最大的挑戰」。

對於民進黨陷入低迷，甚至還有蔡英文可能不會爭取2020年總統連任的說法。蔡英文下午找媒體入官邸茶會時表示，在黨主席選完後會有下一階段的整隊，整隊完後，會把過去累積的政策，讓它有效率、快速地浮現，讓人民感受到。

蔡英文說，過去兩年半來，國家不是沒有在進步，國家是有在進步的，經濟狀況是有在好轉的，但大家看到的都是總體的現象，一般人可以感受到的，還是有距離。

因此，蔡英文認為，必須用短期政策，把國家的進步、國家經濟發展產生的成果，拿來做分享，「這叫做福國利民」。她強調，在政策上有很多選項，要把國家總體經濟發展成果，拿來做人民照顧跟分享。

蔡英文說，過去兩年半來，用很大的力量讓台灣經濟轉型加速，也規劃了很多的投資案，同時也改善投資環境，希望讓企業界、外商在台灣投資；而在過去兩年半來，這樣的結果，希望在明年可以看到效果浮現，「希望這些效果可以快速呈現出來讓人民感受到，經濟發展用政策手段讓人民感受到」。

面對2020的總統大選，蔡英文說，如果過去兩年半沒有做事，那現在就要緊張，但問題在於，是有做事的，但要讓人民感受得到，會是接下來最大的挑戰。