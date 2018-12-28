暗酸陳炳甫帶職參選？　陳思宇：是社會共同質疑

▲前觀傳局局長陳思宇。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市立委補選競爭如火如荼，「柯家軍」陳思宇先前在臉書暗酸國民黨對手陳炳甫，抱著「吃碗內，看碗外」的心態帶職參選，對選民有何交代。陳思宇28日表示，「我想這個應不是我個人名義，是社會一個共同質疑，當然對自己來說，要建立一個新的政治文化，就是辭職參選，不管對手如何，只要對得起選民，以及負責，這才是負責人的政治文化。」

陳思宇在臉書貼文，指帶職參選勢必無法善盡職責，身為議員，應該是要在投入選舉時請辭，被外界解讀暗酸剛順利連任議員、投入立委補選的國民黨參選人陳炳甫。對此，她今早在太平市場掃街表示，非個人名義，是社會共同質疑，自己要建立新的政治文化，就是辭職參選。

面對陳思宇暗酸，陳炳甫日前表示，「如果柯文哲知道白色力量柯家軍的政治新文化，還是用暗諷、攻擊這樣的方式，柯文哲應該會很難過甚至生氣。」

陳思宇今天表示，這部分還是秉持自己的想法，建立一個新的政治文化，而且是負責任的政治文化，市長如何想應該要問市長。自己不知道市長的想法是什麼，對於自己的出現，就是要把新的政治文化帶到國會裡面，相信這也是選民對白色力量的一個期待，公開透明降低青年參政的門檻，還有改變新的政治文化，都是參政訴求。