ET民調／士林大同立委補選　陳炳甫32%奪冠　何志偉第二　

▲陳思宇、陳炳甫、何志偉。（合成照／本報資料照）

政治中心／台北報導

民進黨的姚文智九合一大選前為搶台北市長辭去第二選區（士林大同）立委，面對明年1月27日補選，白藍綠三方紛紛搶進，其中，被視為「柯家軍」的前台北市觀傳局長陳思宇與民進黨前議員何志偉戰火更是激烈，而根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，目前國民黨的陳炳甫反殺出重圍，獲得三成二支持度，領先其他參選人均達7個百分點以上。

此次北市立委補選除了陳思宇、陳炳甫、何志偉三人的競爭受到矚目外，其實還有無黨籍的王奕凱與全民無黨聯盟陳源奇投入參選。

《ETtoday新聞雲》於2018年12月21日至12月25日透過網路與電話訪問調查，進行「台北市第2選區立委補選調查」，共計完成1,287份有效樣本。調查結果發現，有32.0%受訪者會投票給國民黨陳炳甫，24.5%會投給民進黨何志偉，15.5%會投給無黨籍陳思宇，另2位無黨籍的王奕凱及全民無黨聯盟的陳源奇支持度均未超過5%。

▲ET民調／北市立委補選白綠互咬 陳炳甫支持度32%殺出奪冠。（圖／《ETtoday新聞雲》製，下同）

在進一步與受訪者的基本資料交叉分析後發現，陳炳甫在男性及女性、40~59歲、大同區等族群均獲得相對較高的支持，若從政黨傾向來看，陳炳甫也獲得本身國民黨認同者八成三的高度支持；不過，在政黨傾向中立者的支持度，則呈現陳炳甫、何志偉及陳思宇三強鼎立的態勢。

另外，針對是否會在投票當天去投票的問題，有高達83.5%受訪者表示會去投票(一定會58.6%、可能會24.9%)，12.7%受訪者表示不一定，3.9%受訪者明確表示不會。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2018年12月21日至12月25日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以設籍台北市立委第2選區(大同區及士林區仁勇里等38里)年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為1,287份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(107年11月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台北市立委第2選區(大同區及士林區仁勇里等38里)20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。