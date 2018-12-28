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賴清德等同兩年前朱立倫　名嘴：蔡英文選2020柯文哲必出馬

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▲▼賴清德主持107年行政院年終記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德2020動向備受關注。圖為賴揆主持行政院年終記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

聯合報民調調查2020總統選舉，前新北市長朱立倫與行政院長賴清德在藍綠陣營各自認為勝算最高，但若台北市長柯文哲出馬，暫以四成以上支持率領先兩黨參選人至少十三個百分點。對此，政論主持人趙少康表示，賴清德的心情和兩年前朱立倫輸給蔡英文那場選戰差不多；名嘴唐湘龍直言，若賴清德退、蔡英文上，柯文哲一定選總統，請賴揆不要誤判情勢。

唐湘龍27日在TVBS政論節目《少康戰情室》上說，蔡英文就任一年後現象就確定，民調趨勢惡化一直沒改變，且缺口越來越大，現象很清楚，已創下台灣憲政史上新紀錄，就任一年聲望跌到三成，黨內強勢替代者「虎視眈眈」，連任危機空前，他強調賴清德應該出來選2020，不要做出錯誤判斷。

唐湘龍進一步分析，賴清德太像兩年前的朱立倫，儘管賴揆角逐2020總統的當選機率，和兩年多前的朱一樣，但勿忘當年「換柱」，國民黨原先推派的總統候選人洪秀柱若繼續選，連立委輔選都動不了。蔡英文若出馬，立委選舉會敗得很慘，民進黨立委參選人當然希望「黨內有大隻母雞，即便犧牲了，給小雞長大是必要的。」

唐斷言，若蔡英文2020出來，柯文哲一定選總統，立委會著蔡還是柯？總統投柯，請問立委要投誰？民進黨立委當然跟著柯文哲。

《少康戰情室》主持人趙少康也說，賴清德現在的心情跟兩年多前朱立倫心情差不多，賴揆可能認為「我輸也是輸」，乾脆養精蓄銳、儲存能量，適時再衝出來。

民進黨立委羅致政則說，當下民進黨還沒走出敗選陰霾，可能的總統候選人與政黨認同低，但政治是動態的關係，國民黨若由黨主席吳敦義出線，結果就不一樣了，兩黨的黨內初選還有變數，就此論斷2020民進黨沒機會太早了。

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關鍵字：賴清德,民進黨,蔡英文,朱立倫

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