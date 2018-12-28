離開行政院備戰2020？賴清德自認中繼投手：有上車就有下車

▲行政院年終記者會，院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀、賴于榛／台北報導

行政院28日召開年終記者會，以回顧過去一年主要完成的政務為主，包括力拚五加二產業、解決五缺以及力拉台商回流，但最受外界關注的，還是院長賴清德未來動向，但他依舊低調，只說有上車就會有下車，時候一到，就會對外宣布，並稱當初進入中央，就認定自己是中繼投手。

面對媒體詢問下一步，賴清德不願多說，表示組閣是總統權責，適當時間一定會跟大家說明；有關外界勸選總統，「我們還是要支持蔡英文的領導」，希望不管哪個團體，在這個當下都要共同面對。

賴清德也指出，他一直認定自己是中繼投手，下一任投手是誰要看總教練，未來不是投手之間交代，而是總教練跟新任投手交代。

民進黨九合一大選慘敗，賴清德隨即請辭負責遭慰留，但他辭意堅定，日前就曾表示「時間一到會離開」，如今前行政院長蘇貞昌被爆將重掌行政院，最快1月總預算案後就會上任，退下閣揆的賴清德是否將備戰2020總統大選，成為焦點。

據指出，行政院秘書長卓榮泰參選黨主席後，黨內已經開始啟動布局，包括部分縣市一級主管在內的蘇的子弟兵，也紛紛請辭或未上任，日前已在政壇傳得沸沸揚揚，蘇內閣上任已經呼之欲出。

對於「賴下蘇上」，府院方面都相當低調，強調沒有相關訊息。蘇貞昌陣營則重申，尊重賴院長的想法。

據了解，賴清德不會在28日年終記者會上宣布離開，時間推算上，還是以總預算後過關後再行請辭，較為負責。