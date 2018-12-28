「預約請辭」有轉機？　賴清德笑了：我感覺你們都在慰留





▲行政院年終記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德28日召開年終記者會，由於他已預約請辭，近日則傳出前院長蘇貞昌要回鍋組閣，媒體提問究竟何時會請辭，或是有否被留任？賴清德則笑說，感謝蔡總統與工商團體支持，並舉秘書長卓榮泰說列車有上車也有下車，但重點是一定是要通往更好的地方，一定要讓人民過更好的生活，還笑媒體說「我感覺你們都在慰留」。

年終記者會除了賴清德之外，還有副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、發言人KolasYotaka。行政院準備的46頁的年終記者會簡報，只有一頁是未來展望，還是國發會上周的報告，也就是108年國家發展計畫目標，包括GDP成長率2.4%至2.6%、失業率3.6%至3.7%、消費者物價指數（CPI）上漲率不超過2%。

賴清德總結時指出，行政院未來一年是第一迫在眉睫是非洲豬瘟的防疫工作，第二是拚經濟第三是地方創生、雙語國家、智慧政府，都要努力達成。

面對媒體提問是否在總統蔡英文與工商團體慰留下留任，若是決議請辭時機為何？賴清德則表示，感謝蔡總統與工商團體支持，並舉秘書長卓榮泰致詞時提出的列車有上車也有下車，一定是要通往更好的地方，目標一定要讓人民過更好的生活。媒體追問「蘇院長在等你宣布請辭」，是否要將請辭時間一並宣布？賴清德則笑了出來表示，組閣是總統權責，他會適當時間跟大家說明，並表示他接任行政院長時自詡為「中繼投手」，下任投手屬於總教練的權責，從來都不是投手之間在交代。

賴清德強調，雖然民進黨九合一敗選但仍然要在蔡英文總統德領導下往前；至於獨派希望賴清德出來參選2020，他則說在這困難時候大家意見如果無法一致，剩下一年多的執政會更辛苦，呼籲不管哪個團體，面對最困難的時候，都要能夠共同面對。

媒體提問是否在各界強力慰留下，預約請辭有了懸念？賴清德則笑了出來，他說「目前四個問題讓我感覺你們都在慰留」，還說從大家的問題可以充分留露，因為今天是年終記者會是要報告全體同仁努力成功，他的問題他會再擇時間報告。