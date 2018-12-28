卓榮泰遞辭呈選黨主席　賴清德公開挺：有理想、具能力、善溝通協調

記者賴于榛／台北報導

行政院28日舉行年終記者會，即將離開政院，改參選民進黨主席補選的秘書長卓榮泰報告後發表「離職感言」，他說執政列車不會停留，中間有人上車有人下車，外頭的天氣也不一樣，但目標都是去到更好的未來，過更好的生活；院長賴清德則在總結時特別感謝卓榮泰，並讚他富有理想、具備能力、善於溝通協調，公開力挺。





年終記者會除了賴清德之外，還有副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、發言人KolasYotaka。行政院準備的46頁的年終記者會簡報由卓榮泰簡報，內容只有一頁是未來展望，還是國發會上周的報告，也就是108年國家發展計畫目標，包括GDP成長率2.4%至2.6%、失業率3.6%至3.7%、消費者物價指數（CPI）上漲率不超過2%。

簡報後，卓榮泰發表「離職感言」，他說執政列車不會停留，中間有人上車有人下車，外頭的天氣也不一樣，但目標都是去到更好的未來，過更好的生活

賴清德則在總結時最後指出，卓榮泰有重責大任要挑起，也在今天遞出辭呈，他很感謝這一年多來的幫忙，力讚卓榮泰富有理想、具備能力、善於溝通協調，也協助行政立法溝通推動各項政策，並協助政院跟各個團體溝通協調，他要代表行政院感謝卓秘書長的幫忙。