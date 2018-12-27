要殺的對象是小學同學...女雇「職業殺手」反被騙11萬

▲劉女起殺機反被騙錢。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

湖南省湘潭市一名劉姓女子被微信群組裡的比較心態激怒進而萌生殺意。劉女於2017年雇用了一名張姓職業殺手，企圖殺死當初拉她進群組的段姓女子，沒想到雇來的殺手其實是個騙子，人沒殺死，2.4萬元人民幣（約新台幣11萬元）也被騙走，最後劉、張2人都被判刑。

▲段女將劉女拉入微信群組中。微信僅是通訊軟體，與本案無關。（示意圖／翻攝自微信官網）

綜合陸媒報導，段女在2016年6月拉劉女進入小學同學的微信群組，小學同學們在群組裡的對話時常出現比較心態，激怒原本情緒就不穩定的劉女。2017年7月，劉女在網路上搜尋，同時在社群軟體QQ上po出徵求職業殺手的消息，不久後就找到一名自稱是職業殺手的「藍飛」。

▲QQ僅是社群網站，與本案無關。（示意圖／翻攝自QQ官網）

報導指出，藍飛（張男）為了取得劉女的信任，傳給她網路上找來的圖片，謊稱幾起殺人案件是出自他之手。劉女信以為真後就和張男談定人民幣9萬元（約40萬元新台幣）的雇傭金，並預先付了40%的訂金，計畫是劉女向張男提供段女的上下班路線，張男再預先埋伏殺死劉女，並把這起事件偽裝成搶劫殺人。

直到張男被警方逮捕後，劉女才發現自己被騙了人民幣2.4萬元（約新台幣11萬元）。據報導，湘潭市雨湖區檢察院公訴科副科長呂盛德26日指出，劉女因故意殺人罪被判處有期徒刑3年，緩刑3年；張男則因詐騙罪被判處有期徒刑1年2個月。

報導表示，事跡敗露是因劉女父親無意中聽見劉女和張男在電話中的對話，且女兒最近也拿走一筆家中的存款，他直覺事情有異才向警方報案。張男到案之後稱，2015年加入一個叫「職業殺手」的QQ群組後，從中學到了這個行業的「話術」，且因在外頭欠下大筆債務，才想到要佯裝殺手騙取雇傭費。