點名上市櫃跟銀行業　施俊吉：加薪動力在明年會非常強大

記者賴于榛／台北報導

行政院28日舉行年終記者會，行政院副院長施俊吉報告時指出「加薪動力在明年會非常強大」，他表示因為今年國內銀行1到11月的稅前淨利從3400億變成3600億，單單銀行業就增加200億，上市櫃公司更是從去年同期的1.9兆增加了3400億變成2.2兆，「明年上市櫃跟銀行業對員工加薪都有許多的籌碼，預計希望明年薪資繼續成長」，希望薪資成長讓人民有感、經濟活絡。

年終記者會除了賴清德之外，還有副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、發言人KolasYotaka出席。行政院準備的46頁的年終記者會簡報由卓榮泰點報，只有一頁是未來展望，還是國發會上周的報告，也就是108年國家發展計畫目標，包括GDP成長率2.4%至2.6%、失業率3.6%至3.7%、消費者物價指數（CPI）上漲率不超過2%。

簡報後，卓榮泰發表「離職感言」，他說執政列車不會停留，中間有人上車有人下車，外頭的天氣也不一樣，但目標都是去到更好的未來，過更好的生活。





施俊吉報告時則指出，我國今年經濟成長率2.66%，代表「附加價值」為台灣增加將近5000億元台幣左右，更說雖然明年預估為2.41%，但國發會希望達標2.6%，也提出方案，有信心增加台灣的經濟成長率，並規劃在農曆年之前提出新政策，刺激內需刺激景氣，更說明年物價會繼續穩定，且台灣經濟成長率顯著，物價平穩，所以被世界經濟論壇選為整體經濟穩定度第一名，雖然並列國家有20、30個，但確實是在前段班。

對於台股跌破萬點，施俊吉則說，跌破萬點前，其實已經連續16個月在萬點之上，創下台灣有史以來最長萬點紀錄，他表示，今年台股基本面是很好，成交值比去年增加25％，就是因為經濟基本面可以支撐台股動能，期待台股能持續成為國內產業、募資、集資的場域。





談到薪資部分，施俊吉表示，今年軍公教加薪、基本工資也調升，開春之後，月薪或是時薪都會有顯著性提高，加上最新的國人薪資中位數是47萬元，都是好狀況，他更預測，「加薪動力在明年會非常強大」，因為今年國內銀行1到11月的稅前淨利從3400億變成3600億，單單銀行業就增加200億，上市櫃公司更是從去年同期的1.9兆增加了3400億變成2.2兆，「明年上市櫃跟銀行業對員工加薪都有許多的籌碼，預計希望明年薪資繼續成長」，希望薪資成長讓人民有感、經濟活絡。



施俊吉強調，政府會賣力推動國家發展巨輪，雖然年年有挑戰，但是有奮鬥的決心絕對不會悲觀。

▲賴清德主持107年行政院年終記者會。（圖／記者屠惠剛攝）