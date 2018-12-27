晶片身分證當「鑰匙」數位識別　陳美伶：2020年下半年全面發放

▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

國發會主委陳美伶27日指出，為了朝向智慧化政府邁進，因此將推出晶片身分證，計畫於2020年下半年全面發放，但她也強調晶片身分證只是一把「鑰匙」，不是儲存資料的晶片身分證，而是會與自然人憑證結合，透過政府骨幹網路，利用區塊鍊或是代碼技術，讓各部會在需要時取用，「識別證只有辨識功能，不會有侵害資料隱私的部分」。

國發會27日赴行政院報告「智慧政府規劃」，行政院長賴清德裁示，數位身分識別證(New eID)為實現智慧政府各項措施之基礎，請內政部妥善規劃全面換發相關工作，於2020年順利啟動全面換發作業。

陳美伶會後補充，國發會推動的晶片身分證，其實是在推動相當長時間的電子化政府工作裡面，民眾比較有印象的就是網路報稅與電子發票，因此思索要朝向智慧化政府邁進，怎樣去處理智慧化部分，其中關鍵就是有數位身分識別，並舉例愛沙尼亞、新加坡等先進國家都有數位身分識別的卡片，台灣也應該要有數位的身分證。

「只是一把鑰匙，不是儲存資料的晶片身分證」，陳美伶說，晶片身分證她會與自然人憑證結合，用法是透過政府骨幹網路，利用區塊鍊或是代碼技術，讓各部會在需要時取用，「識別證只有辨識功能，不會有侵害資料隱私的部分」。

陳美伶表示，這個計畫在數位政府整個案子要提出來之前就已經跟院長還有院內相關部會做了討論也獲同意，因此從現在開始規劃，預計2020年下半年全面發放，至於細節經費部分還有甚麼要處理，將要責成內政部提詳細計畫核定。

事實上，國發會先前也曾透露晶片身分證未來除了男性、女性之外，還會為跨性別人士保留「數字7」，並且考量到台灣的性別意識逐漸抬頭，為來身分證性別欄會在討論要採隱性還是顯性。