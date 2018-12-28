藍營要求賴清德立刻撤銷　龍崎掩埋場水土保持開發許可

▲台南市議會國民黨團要求行政院長賴清德，直接撤銷撤銷龍崎掩埋場開發的水土保持開發許可，不容破壞世界級的龍崎地景。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

為保護世界級龍崎自然景觀，台南市議會國民黨團邀請看守台灣協會理事長黃煥彰召開記者會，指出這塊41.2公頃泥岩惡地形，有2百多萬年悠久歷史且生態豐富，有此等歷史場域的國家都會規畫為國家公園，只有台南市將此珍貴地景規劃為掩埋場，黨團要求賴清德直接撤銷水土保持開發許可，不要再唬弄市民。

蔡育輝書記長非常關心龍崎掩埋場議題，主動邀請看守台灣協會理事長黃煥彰一起跟黨團議員及市府水利、環保、工務等單為召開記者會。黨團議員12月28日出席非常踴躍，李鎮國、尤榮智、李文俊、王家貞、蔡淑惠、洪玉鳳、李中岑、盧崑福、林美燕.許至椿跟著書記長蔡育輝一起怒批台南市政府。

蔡育輝書記長指出黨團非常重視環保議題，希望能為台南甚至台灣留下龍崎世界級地景，但看到黃偉哲市長上任簽的第1份公文，居然是要求經濟部工業局停止展延龍崎開發案歐欣掩埋場開發案，而不是撤銷水土保持開發許可，因此邀集黨團成員跟著環保團體一起用行動守護龍崎世界級自然景觀。

看守台灣協會理事長黃煥彰在現場撥放生態豐富的影片，告訴與會者，在這片2百多萬年前從海底浮出的41.2公頃泥岩惡地形，生態非常豐富，這是大冠鳩、穿山甲、食蟹獴、白鼻心和梅花鹿等保育動物的家，在國外這是寶，但在台南卻把它規畫為垃圾掩埋場，智慧怎會差這麼多！

水利局長和官員也以幻燈片解釋，41.2公頃將全部進行開發，市府已請工業局停止延展開發案，也請相關單位稽查。國民黨團請市府不要打假球，要求行政院長賴清德直接撤銷撤銷龍崎掩埋場開發的水土保持開發許可，黨團成員將會持續關注市府下一步，不容市府破壞世界級的龍崎地景。