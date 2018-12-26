行政院改組備戰2020？卓榮泰提議：脫離預算審查牽絆找戰鬥團隊

▲行政院秘書長卓榮泰 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院賴清德日前預約請辭，內閣改組勢在必行，競選民進黨主席補選的行政院秘書長卓榮泰26日則指出改組方向，他說，未來行政院就部長的選擇上，應該要脫離預算審查牽絆，重新佈署布局找戰鬥團隊，尤其對行政團隊來說，大選只剩下一年多不只總統大選還有立委選舉，若想要維持國會多數，得有強而有力的戰鬥團隊讓民眾相信。

教育部長葉俊榮「勉予同意」準台大校長管中閔的上任後，遭卓榮泰批評是違反行政倫理，他25日被賴清德約談，並自備書面辭呈，當場賴清德就簽上「勉予同意」准辭，卓榮泰後續解釋，關鍵是簡訊，他說葉俊榮回報給院長的過程應該可以更謹慎，簡訊很通用，但當院長回訊說審慎思考時，「他（葉俊榮）應該要把審慎思考的結果再回報（院長），基本的要求在這裡」。

卓榮泰26日接受廣播專訪，被問到葉俊榮事件是否代表行政院與部會磨合不足，組閣時是否應該更強硬尋求能配合國家政策方向的人？他則解釋，這也是他為何要在11日發出公文要求各部會即使是部會的權責，但重大事件更該讓院知道要做什麼說明，未來新政策、新措施都應該要報院了解。

針對改組議題，卓榮泰則表示，去年改組或是最近的討論也都顧慮到總預算，去年雖然重編但幅度小，並坦言有些部會首長配合度相當好，但有些承襲過去習慣，協調上就會有問題，他說賴清德協調決斷力很清楚很快，靠個人條件可彌補這些事，可這終究不是長久之計，因此建議未來改組時，行政院就部長選擇，應該要脫離預算審查牽絆，重新佈署布局找戰鬥團隊。

卓榮泰強調，尤其對行政團隊來說大選只剩下一年多，且不只總統大選還有立委選舉，若要維持國會多數，就得有強而有力的戰鬥團隊讓民眾相信。