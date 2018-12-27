越南旅行團跑了152人　張景森：吃燒餅哪有不掉芝麻的？

▲行政院政務委員張景森。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

越南旅遊團爆發史上最多人人境台灣後脫團落跑，有旅行社通報所接待的4團越南團153人中，152人全數逃逸，最後僅剩下領隊1人，移民署會同警方調查27日陸續帶回旅客；對此，主責新南向觀光政策的政委張景森27日在臉書以「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」為題，解釋陸客開放初期，逾期滯留人數曾高達千分之6，但觀宏專案每千人違規人數1.8人，比吃燒餅掉的芝麻還少。

旅遊團跑到只剩下領隊，移民署專案小組會同警方全力追查，26日陸續在新竹、嘉義及彰化地區查獲5名（2男、3女）脫團越南籍旅客，另有3女自行到案，都帶回偵訊留置中。





▲▼張景森臉書力挺觀宏專案。（圖／翻攝自臉書）

張景森27日則在臉書以「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」為題，反擊近日各界對觀宏專案的批評，他說陸客開放初期，逾期滯留人數曾高達千分之6，但這幾年來以觀宏專案入境的東南亞觀光客共有22萬6千人，違規人數只有414人，每千人違規人數1.8人，比吃燒餅掉的芝麻還少。

強力捍衛專案，張景森質疑國民黨立委和媒體拚命攻擊新南向政策，好像觀宏專案為台灣帶來滿街的逃犯和妓女，台灣好像只能依靠陸客！但他認為開發新南向國家市場是擺脫依賴陸客的重要政策，雖然簽證放寬技術上固然需要檢討，可政策方向上，絕不會因噎廢食，更不會退縮。