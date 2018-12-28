邱豐光陞任移民署長　徐國勇下午4:30親自監交布達

▲警政署副署長邱豐光接任移民署長。（資料照／台北市政府提供）

記者皮心瑀、賴于榛／台北報導

日前我國發生史上最大規模越南旅行團脫團事件，152人來台跑光光。據了解，移民署長楊家駿將被調職，由警政署副署長邱豐光出任。內政部28日表示，該人事案已奉行政院核定，布達儀式將於今午4點30分在移民署大禮堂，由內政部長徐國勇親自監交布達。

據瞭解，內政部趕在今天就布達，是因明天雖然是4天連假的開端，可越南旅客脫逃案至關重大，邱豐光得先上任，才能主持明天的專案會報。

徐國勇指出，邱豐光從事警職近40年，刑事績效卓著，對維護社會治安有重大貢獻，深獲各界讚許。移民業務與警政息息相關，將來在邱署長的領導下，希望移民署持續落實國境管理、維護國家安全、尊重多元文化、保障移民人權，並積極結合政府與民間團體等社會資源，使臺灣邁向多元和諧的社會。

內政部表示，邱豐光是中央警察大學行政警察學系43期畢業、臺北大學犯罪學研究所碩士，曾任警政署副署長，過去擔任臺北市政府警察局刑事警察大隊副大隊長、警政署刑事警察局偵查第六隊隊長、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、警政署刑事警察局主任秘書、新竹市警察局局長、警政署刑事警察局副局長、臺中市警察局局長、基隆市警察局局長、警政署警政委員、臺中市政府警察局局長及臺北市政府警察局局長等重要職務，警政及刑事經驗豐富，歷練完整。

邱豐光曾任台北市警察局長，但因世大運維安表現不佳，遭內政部「明升暗降」，至警政署擔任副署長。當時，柯文哲還為此槓上中央，「不恰當也沒有尊重我」，直言「被偷襲」。

九合一大選後，雙北紛紛傳出有意讓邱豐光擔任副市長。而今，移民署爆出爭議，楊家駿被換下，確定由邱豐光陞任。