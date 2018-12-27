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韓國瑜創中央合作三色燈！綠燈＝請求中央儘快給予急需撥款補助

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▲▼柯文哲、鄭文燦、侯友宜、黃偉哲、韓國瑜、盧秀燕出席院會後記者會。（圖／行政院提供）

▲韓國瑜列席行政院會。（圖／行政院提供）

記者賴于榛／台北報導

九合一大選就職後，甫就任的六都市長27日首次列席行政院會，行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，高雄市長韓國瑜在會中把高雄建設分成「紅、藍、綠燈」三個等級，將是未來與中央合作推動建設三種不同的進度類型；市府會後補充，綠燈項目是請求中央儘快給予急需撥款補助，其餘藍、紅燈項目將與政院後續再行研議。

行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、黃偉哲會中都有發言，賴清德聽後則表示，中央跟地方要一起合作，並強調中央建設不會分黨派，且政策是延續的，他會同意現任縣市長政策繼續執行，並開門見山告訴市長們，以他自己擔任過市長的經驗，建議各地方建設搭中央政策的便車，大家的政見透過地方執行力跟中央政策，可以立於不敗之地。

▲▼六都市長首次行政院會開會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜 會後行政院大門口。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜、盧秀燕、侯友宜會後在行政院大門口聊了一會。（圖／記者屠惠剛攝）

至於侯友宜提及的統籌分配稅款，Kolas指出，主計總處回應地方預算不只要看統籌分配稅款，也要看一般補助款，兩者要一起搭配，且原先也有既定方式計算；財政部則是表示，當然會配合政院期程適度修正，還需要更多討論。

Kolas還說韓國瑜在會中把高雄建設分成「紅、藍、綠燈」三個等級，將是未來與中央合作推動建設三種不同的進度類型。

▲▼柯文哲、鄭文燦、侯友宜、黃偉哲、韓國瑜、盧秀燕出席院會後記者會。（圖／行政院提供）

▲韓國瑜列席行政院會。（圖／行政院提供）

高雄市府會後則補充指出，高雄市長上任後首度參加行政院院會，向行政院表達三點意見，希望一、未來建立中央地方密切合作，包括針對防疫、公共安全等重大訊息，希望能建立暢通緊急聯繫管道；二、高雄市目前亟需建設經費，包括新材料循環產業園區(大林蒲) 、捷運黃線、岡山路段延伸線、捷運延伸林園都是市民殷切期盼的項目，需要中央經費協助。

最後韓國瑜自創「紅、藍、綠燈補助項目」，期盼中央對高雄相關補助項目予以重視，其中綠燈項目是請求中央儘快給予急需撥款補助，其餘藍、紅燈項目將與政院後續再行研議。

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關鍵字：行政院,六都,行政院會,柯文哲,鄭文燦,盧秀燕,黃偉哲,韓國瑜

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