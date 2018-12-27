盧秀燕行政院會提空污減量　賴揆允諾：中央、中市府會商

▲台中市長盧秀燕出席行政院會，與新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜合影。（圖／中市府新聞局提供）



記者陳玉／台中報導

台中市長盧秀燕上任後，27日參與首次行政院會，會中她向中央提案，台中火力發電廠最老舊且功率差的第4號機組，2019年起應整年不運轉；對此，行政院長賴清德裁示經濟部、環保署與中市府會商環保減污議題。

盧秀燕競選主打政見「市長換人、空氣換新」，27日上任後首次參加行政院會；她針對「反空污」表示，中火全部採燃煤發電，是全國最大的火力發電廠，其中第4號機組最為老舊、功率差，且更新需花近20億。

盧秀燕建議，2019年起第4號機組整年不運轉，不但仍減少空污，也能達到宣誓作用，加上今年大林、通霄電廠都有新的機組參與發電，讓台電在電力調度上更有彈性。

行政院長賴清德對此裁示，請經濟部與環保署與台中市政府共同會商，台灣在推動能源轉型的過程中，將同步完成非核家園、穩定供電、產業發展及減少空汙四大目標。

賴清德指出，面對空汙問題，經濟部與台電經由降低燃煤比例、增加天然氣發電、改以超超臨界機組提升效率等方式，可將火力發電於2025年減排35%，未來台中火力發電廠也將有2部天然氣機組，屆時將可淘汰4部燃煤機組。另對移動汙染源、揚塵、工業鍋爐、餐廳空汙排放也有相應對策。