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當當CEO李國慶挺劉強東「只是婚外性行為」　網暴怒：分享出軌經驗？

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▲▼李國慶在微博挺劉強東。（圖／翻攝自李國慶微博）

▲李國慶在微博挺劉強東。（圖／翻攝自李國慶微博）

記者朱世凱／綜合報導

京東集團創辦人劉強東在美國被控性侵一名21歲的大陸女留學生，美檢察官21日以證據不足，決定不起訴。大陸最大網路書店當當網CEO李國慶在微博發文表示，「非性侵，只是婚外性，對股東和員工談不上傷害，對老婆的傷害也低」，望劉強東今後學會自我保護。PO文一出引發網友暴怒，「這是在分享出軌經驗？」、「用褲襠思考問題以後改名襠襠網吧」。

李國慶寫道，「1，非性侵，只是婚外性，對股東和員工談不上傷害；2，非婚外情，只是性，對老婆傷害低；3，非嫖娼，對社會風氣負面影響低。望（劉強東）今後學會自我保護，雖殺風景，但劃得來（划得來）。我的小經驗：一次和女性發生關係前，捧著手問：我們不是愛情，你接受嗎？還一次墜入愛河，在泳池相擁問：我們還沒結婚，你接受上床？」

▼李國慶。（圖／CFP）

▲▼李國慶在微博挺劉強東。（圖／CFP）

劉強東先前在微博上發表468字聲明透露，「在我全力配合的徹底調查之後，明尼亞波利斯市（Minneapolis）亨內平縣（Hennepin）檢察官辦公室宣布將不會對我提起任何指控，這個結果證明了自始至終我都沒有觸犯任何法律。但無論如何，事發當天我的行為都給我的家庭、特別是我的妻子（奶茶妹）造成了巨大的傷害，我未來一定竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任。」

網友們看到李國慶在微博上的力挺文後表示，「當當在電商大潮流中淪為末流是有原因的」、「我想不到一個企業家，能說出這種話來，真是大開眼界！已卸載當當」、「您可真有意思，您是響噹噹的男子漢」、「敢做不敢當當」、「用褲襠思考問題以後改名襠襠網吧」。

▼劉強東涉性侵案，對老婆奶茶妹造成傷害。（圖／CFP）

▲▼劉強東涉性侵案，對老婆奶茶妹造成傷害。（圖／CFP）

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