影／打赤膊用雪洗澡！　解放軍邊防95後新兵受「零下25℃」酷寒野訓

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記者朱世凱／綜合報導

新疆部分地區近日氣溫降至零下25度，解放軍某邊防團便趁此機會，將新兵們帶至冰天雪地的野外進行「冬季適應性訓練」，除了要完成距離長、情況複雜的戰術行軍外，還必須在雪地中用白雪洗澡，搭建「地窩子」生火做飯，完成一系列「酷寒野訓」。曾有陸媒報導，這些新兵多為「95後」，經過這種嚴酷訓練，才能確保在極寒、惡劣氣候條件下能夠具備該有的實力。

據悉，「地窩子」是一半在地下一半在地上的簡陋棚屋，因為挖製方式簡單，所以通常適用在沙漠化的地區搭建，可防風、防沙，1950年代的新疆生產建設兵團，以及後來被遣往中國西部勞改的「右派」成員，都曾在地窩子裡生活過。這群邊防新兵們便是住在這樣的設施裡，鍛鍊對嚴寒的適應和野外生存能力。

▼解放軍邊防新兵們在酷寒中訓練。（圖／翻攝自微博）

新兵們在冰雪中除了必須身負重物，手提步槍展開行軍外，還得進行裝配防毒面具和打靶的試驗。在打靶過程中，能夠保暖的手套必須拿掉，等於是在猶如冰箱的空間裡實施射擊，不僅考驗專注力，同時訓練耐寒體能；最苦的是，為了解決衛生問題，洗澡時還要用冰雪往身上潑灑的方式完成。

單兵戰鬥教練最常見的臥倒姿勢也需重複練習，最大的不同點在於，新兵要裸著上身趴在雪地上感受酷寒，只有烹飪取火的時候才能享受溫暖。陸媒曾報導，這些「95後」新兵要練戰術、練指揮、練協同，在雪地中完成戰術基礎動作、野外搜索、模擬對抗、快速行進、基礎體能等多個軍事科目訓練，確保在極寒、惡劣氣候條件下能夠具備該有的實力。