美智庫曝光「江南造船廠」新衛星影像：規模10年擴增64％

▲上海江南造船廠的規模持續擴大。（圖／翻攝自CSIS官網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近期釋出新的衛星影像 ，在北京當局大力推動軍事現代化的努力下，江南造船廠規模自2008年開放以來已擴增了64%，2011年首次觀測時的佔地面積約為7平方公里，但是到了今（2018）年，面積卻增加至大約11.5平方公里。

據CNN報導，CSIS中國力量（China Power）項目研究員福奈樂（Matthew Funaiole）表示，解放軍部分最先進的軍艦都是來自江南造船廠，這個工廠打造的軍備是解放軍現代化很關鍵的一環；分析指出，自2011年觀察開始，商業港區的面積在過去7年內幾乎沒有變化，但是建造和組裝軍用艦船的廠房面積卻不斷擴大。

圖像顯示，江南造船廠已增建了2個生產區，目前正在建造一個新的裝配廠，還有船渠也可能同時在興建。CSIS還提到，2018年觀察到了江南造船廠「顯著的造船和舾装活動，包括多達5艘052D驅逐艦和至少2艘055驅逐艦」，其他在江南船廠出現的，還包含中國自製的雪龍2號破冰船，雖然它還未完工，但未來將成為解放軍航向北極的重要設施。

美國智庫蘭德公司（RAND）分析師希思（Timothy Heath） 曾表示，「055型導彈驅逐艦比美國、日本和南韓大多數的驅逐艦還要更強大。」福奈樂則說，船廠肯定有其他新的建造設施，但現在判斷是否就是002型航母的建築工地還太早，這應該會是2019年的監測重點。

報導最後指出，中國軍用艦船生產能力的快速增長十分顯著，美軍卻在亞太地區接連發生數起撞船事故，嚴重損害軍方的聲譽；美國政府問責局（GAO）的曾公布一項報告，海軍的造船廠設施和設備狀況很差，導致修復和維護工作積壓，至少需要19年才能處理完畢。另一份報告則指出，美國軍艦的維護工作長期被拖延，自2012年以來，只有30%按計劃完成。

福奈樂表示，中國會有越來越多艦船採用現代化設計，如今他們海軍的現役艦船數量也多於美軍，這種差距在未來可能會繼續擴大。

▼ 中國國產航母002型。（圖／翻攝自網易軍事）