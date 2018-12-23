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可攜22枚空對空飛彈！五角大廈計畫砸370億軍購12架F-15X

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▲F-15X介紹。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。） 

記者朱世凱／綜合報導

美國空軍先前曾說不打算購買波音製的第4代F-15X戰機，不過根據2名消息人士指出，五角大廈計畫在2019年提出的2020財政年度預算案中，要求撥款12億美元（約新台幣369億元）軍購12架最新的鷹式戰機。據悉，購買F-15X的原因是為了替換早在1980年就停產的F-15C。

據《彭博社》報導，F-15X是單座戰機，預計壽命長達20000小時，配備了最新的傳感器、飛行控制系統和航空電子設備，能夠取代現有的F-15C/D機隊。消息人士指稱，「在預算請求發布前，事情總會發生變化，但我目前聽到的內容大致如此，或許政府還買了其他設備和服務。」

▼新一代的F-15X預估將取代美軍使用的F-15C/D舊機型。（圖／翻攝自美國波音公司官網）

▲▼F-15戰機。（圖／翻攝自美國波音公司官網）

F-15X擁有大型數位顯示螢幕，還可攜帶重達2.9萬磅（約13公噸）的各式武器；另外，它也能在在翼下、機腹共掛載22枚空對空飛彈，或是搭載多達28枚全球定位系統（GPS）小直徑炸彈（SDB），就連AGM-88飛彈、聯合距外武器（JSOW）中程投擲滑翔炸彈，「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈等都行。

據悉，F-15X掛載武器數量大約為一般戰機的3倍，也是目前所有美國空軍戰機中的最高紀錄，因此擁有「飛彈卡車」的美稱。波音估計，F-15X的每個飛行小時成本大約是2.7萬美元（約新台幣83萬元），遠低於F-15C/D的4.2萬美元（約新台幣129萬元），比F-16的2.1萬美元（約新台幣64萬元）略多些。

波音曾指出，F-15X的研發思維與10年前公司對F-15的初步匿蹤嘗試F-15SE截然不同，他們完全不考慮F-15X匿蹤能力，而是透過成熟科技與低風險，製作出美國空軍未來「高低配」中的低階配置，換句話說，F-15X是F-35或F-22的補充，而非替代設備。

▼F-15鷹式戰鬥機。（圖／路透社）

▲▼美軍F-15鷹式戰鬥機。（圖／路透社）

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