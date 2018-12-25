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華聞快遞／泉州發布「惠台73條」措施　支持台胞在泉實習就業創業

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▲▼福建泉州。（圖／CFP）

▲福建泉州。（圖／CFP）

《福建》泉州發布「惠台73條」措施

福建泉州24日對外發布《關於促進泉台經濟文化交流合作的若干措施》(簡稱惠台73條)，推動在泉台灣同胞、台資企業享受同等待遇，進一步密切深化泉台經濟文化交流合作。據悉，措施包括擴大泉台經貿合作、支持台胞在泉實習就業創業、深化泉台文化交流、方便台胞在泉安居樂業等內容。（中新社）

《北京》明年起「零納稅」也能開《納稅記錄》

隨著此次個人所得稅制度改革的推進，普通工薪階層的實際納稅起徵點將大幅提高。根據測算，對於能夠享受三項或以上專項附加扣除的納稅人而言，月入萬元可能都無需納稅而成為了「零納稅」者。這些大幅增加的「零納稅」者仍然可以從稅務機關獲得《納稅記錄》，不會因稅法修訂或起徵點提高而中斷納稅人的納稅記錄。（中新社）

《河南》5G進行時：運營商獲頻段使用許可規模試驗進入新階段

業分析人士指出，之前全球許多國家在5G上佈局，大部分國家的運營商把主流頻段定在了3500MHz附近。中國移動可以憑藉自己的資源帶動2600MHz和4900MHz兩個頻段的產業發展，到了2020年5G商用時，這兩個頻段的產業鏈會比現在更加成熟。（中新社）

《北京》2018年藥品改革惠民生：連出「組合拳」降價動真格

降價一詞成為2018年中國醫藥行業的關鍵詞之一。時至年末，由中國國家醫療保障局主導的「4+7」城市藥品集中採購結果引發熱議。經過議價，25個擬中選藥品與試點城市2017年同種藥品最低採購價相比，擬中選藥品價格平均降幅52%，最高降幅達96%。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

《北京》只需三步納稅人即可享受個稅專項附加扣除

國家稅務總局總審計師劉麗堅24日在國務院新聞辦舉辦的國務院政策例行記者會上說，對條件、報信息、留資料，納稅人要享受專項附加扣除，只需做到這三步；這次修訂個人所得稅法實施條例，細化了個人所得稅法有關規定，進一步增強可操作性，便於稅務機關、納稅人、扣繳義務人以及其他有關方面更好地貫徹執行。（新華網）

《深圳》互聯網行業寒潮湧動多家公司裁員降薪謀求「過冬」

曾經站在風口上、欣欣向榮的互聯網行業，今年卻遭遇寒潮，包括知乎、錘子、美團、京東、騰訊、ofo小黃車等10餘家知名互聯網科技公司，相繼爆出裁員降薪消息。有業內人士認為，互聯網公司寒冬來襲，背後與資本寒冬密切相關。（中新社）

《北京》住建部確定2019年工作首要目標：穩地價、穩房價、穩預期

中國住房和城鄉建設部24日發布的消息稱，2019年將以穩地價穩房價穩預期為目標，促進房地產市場平穩健康發展。這在住建部部署的2019年各項重點工作中居於首位。（中新社）

《杭州》唯一一家入選的中企　阿里巴巴進入全球「創新力」企業十強

全球主要企業的「創新力」排行榜近日在日本出爐。在排名前十的企業裡，阿里巴巴佔據一席之地，成為唯一一家入選的中國企業。進入十強的公司還包括Facebook、亞馬遜、Google母公司Alphabet、Netflix、微軟等。（新華網）

▼阿里巴巴杭州西溪園區。（圖／CFP）

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