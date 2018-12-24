華聞快遞／2019年元旦起　中國調整部分商品進出口關稅

▲廣西防城港。（圖／CFP）

《廣西》財政部：2019年1月1日起中國調整部分商品進出口關稅

為積極擴大進口，削減進口環節制度性成本，助力供給側結構性改革，中國將對700餘項商品實施進口暫定稅率，包括新增對雜粕和部分藥品生產原料實施零關稅，適當降低棉花滑準稅和部分毛皮進口暫定稅率，取消有關錳渣等4種固體廢物的進口暫定稅率，取消氯化亞碸、新能源汽車用鋰離子電池單體的進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。繼續對國內發展亟需的航空發動機、汽車生產線焊接機器人等先進設備、天然飼草、天然鈾等資源性產品實施較低的進口暫定稅率。（中新社）

《北京》賺快錢模式走不通 區域銀行逐漸回歸本源

區域性銀行的根基在於地方經濟、在於當地百姓，服務當地中小微企業、緊扣地方經濟脈搏本應是立命之本，然而，出於規模擴張的戰略訴求，近年來一些城商行等區域性銀行加大了同業、非標等業務的發展，一定程度上偏離了本業發展的軌道。一些區域性銀行過去依賴「賺快錢」的激進模式已經走不通了。而中央經濟工作會議對「回歸本源」的再次強調，意味著未來區域銀行應更加重視傳統信貸業務，加大對實體經濟的支持。（新華網）

《上海》上海市新建商品住宅銷售面積連續2個月下滑

上海市統計局日前發布的「2018年1至11月本市房地產開發、經營基本情況」顯示，10月份以來，上海市新建商品住宅銷售面積已連續2個月下滑。數據顯示，前11個月，上海市新建商品住宅銷售面積1235.97萬平方公尺，同比增長3.0%。根據測算，繼10月份新建商品住宅銷售面積跌破100萬平方公尺以來，11月份續跌至82.75萬平方公尺，環比下降15.25%。（新華網）

《香港》廣深港高鐵首次加入春運 港人可通過居住證購票

2019年全國春運首日(1月21日)火車票正式開售。2018年，多條新開通高鐵線加入春運隊伍，其中，廣深港高鐵最受關注。從售票情況看，春運首日票十分搶手，包括長沙、南昌、武漢、重慶等熱門方向的車票基本售罄。（中新社）

▼廣深港高鐵。（圖／CFP）

《北京》中國年進口值佔全球1/10左右

海關總署數據顯示，今年前11個月，中國貨物貿易進口1.97兆美元，同比增長18.4%。中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍認為，當前消費結構加快升級，中等收入群體不斷擴大，消費需求多樣性日益增長。近10年來，中國居民境外消費年增長率均達到兩位數。通過合理擴大高品質消費品和服務進口，有利於豐富國內消費選擇，引導境外消費回流，滿足人民群眾個性化、多元化、差異化消費需求。（新華網）

《南京》蘇皖八市將共建國家級都市圈 強化公共服務共享

2018年南京都市圈黨政領導聯席會議指出，南京都市圈八市將瞄準高質量一體化，建立都市圈產業技術創新戰略聯盟，建立疑難重症會診和轉診綠色通道等，打造同城化程度較高、具有較強影響力和競爭力的國家級都市圈。（中新社）

《湖南》3至5年內打造10家以上區塊鏈創新型領軍企業

市政府辦公廳日前發布《關於加快區塊鏈產業發展的意見》，未來3年，長沙將加強核心技術攻關、推進典型示範應用、構建產業發展生態、提升風險防控能力，匯聚一批區塊鏈企業、集聚一批區塊鏈專業人才、打造一批創新研發平台、突破一批區塊鏈關鍵技術、培育一批基於區塊鏈的新興業態，打造全國有影響力的區塊鏈產業集聚地和示範應用基地。（中新社）

《黑龍江》哈爾濱機場年旅客吞吐量突破2000萬人次

哈爾濱太平國際機場於1979年建成投用。2013年，哈爾濱機場旅客吞吐量首次突破1000萬人次，今年預計達到2050萬人次，將連續三年排名東北地區首位。目前，共有國航、南航、東航、深航、韓國韓亞等47家國內外航空公司在哈爾濱機場投入運營，開通國內、國際航線185條，通航城市109個，已經初步形成了以哈爾濱為中心，輻射國內重要城市，連接俄羅斯、日本、韓國等周邊國家和歐美主要國家的空中交通網絡。（中新社）

▼哈爾濱機場。（圖／CFP）