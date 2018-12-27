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「帕布」最快今生成！冷氣團夾擊11℃北台凍濕5天　跨年3天雨掃全台

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▲▼「帕布」最快今生成！冷氣團夾擊11℃北台凍濕5天　跨年2天雨掃全台。（圖／中央氣象局）

▲颱風＋冷氣團夾擊，北台灣下探11℃連雨5天。（圖／中央氣象局，下同）

記者許力方／台北報導

冬颱連雨5日？中央氣象局表示，27日大陸冷氣團南下，北部、東北部再度轉冷，且有局部大雨發生可能，28至30日（周五至周日）最低溫下探11度，至於菲律賓附近的熱帶性低氣壓有發展為今年第30號輕颱「帕布」的趨勢，最快27日就會生成，將一路朝西進入南海，預計30日開始受其雲系北移影響，全台都會下雨，北東將一路濕冷、連雨至少5天。

氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，中心對流逐漸發展起來，最快27日就會正式升格為輕度颱風，目前以時速20公里一路向西，將逐漸通過菲律賓中布群島後進入南海，這段期間將間接為台灣帶來南方雲系的水氣，30日開始至1月1日全台都會下雨，尤其迎風面北東部雨勢較明顯，27日開始到跨年都濕濕冷冷，天氣不太理想。

▲▼「帕布」最快今生成！冷氣團夾擊11℃北台凍濕5天　跨年2天雨掃全台。（圖／中央氣象局）

▲▼「帕布」最快今生成！冷氣團夾擊11℃北台凍濕5天　跨年2天雨掃全台。（圖／中央氣象局）

27日大陸冷氣團南下，氣象局預報，北部、東北部將再度轉冷，清晨低溫約16度，其餘地區約18至20度，有稍微涼冷的感覺；東北部以及大台北山區降雨時間更加連續，且有局部大雨發生可能，北部其他地區、花東也有短暫雨，中南部還是維持多雲透光的天氣。

這波大陸冷氣團28日開始發威持續到30日，迎風面北東地區因雲多、降雨機率高，感受偏失冷，東北部及北部山區有持續性降雨，仍有局部大雨發生機率，中南部則是早晚偏冷、日夜溫差大；夜晚清晨中部以北及宜花地區低溫將下探13至15度，其他地區約16度，29、30日北部部分地區有機會出現11度低溫。

氣象局指出，30日至1月1日雖然冷空氣強度稍減，但因南方雲系北移，台灣附近水氣明顯增多，迎風面仍持續下雨，其中北東整天下雨時間長，中南部天氣則是相較日前轉陰、轉雨，若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪。

▲▼「帕布」最快今生成！冷氣團夾擊11℃北台凍濕5天　跨年2天雨掃全台。（圖／中央氣象局）

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