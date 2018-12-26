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大逆轉！越南逃脫客「152人有買回程票」　許高慶：應檢討觀宏專案

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記者鄒鎮宇／台北報導

移民署針對越南報名「觀宏專案」出包？第一梯次共有232名的越南籍旅客申請，其中152名旅客抵達高雄小港機場後，竟全數失聯。對此，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶澄清，已聯繫上越南接待社，這些旅客都有購買「回程機票」。

台北市旅行商業同業公會顧問許高慶表示，此次153人均搭乘越捷航空入境，包括12月21日1團23人入境、12月23日3團共130人入境，其中第一團一出機場就被其他人接走，台灣導遊也無法阻擋，而之後3團於23日入境後，於24日凌晨自飯店落跑128人，最後4團總計落跑152人，其中包括3位領隊也落跑，最後僅剩下一名領隊。

▲▼越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許高慶說，旅客沒有購買回程票的消息是其他的越南組團透露，但他26日向承接的組團追查，確定152名逃走的越南籍旅客都有購買回程票，也已取得訂票跟開票紀錄；他表示，由於觀宏專案審查寬鬆，有人蛇集團鑽漏洞利用，近年已出現取多非法入境、打工等問題，未來應該要多做檢討。

據悉，「觀宏專案」是東南亞優質團旅客簽證便捷措施，為了促進印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國優質觀光團來台，自2015年11月1日起實施，試辦至2019年12月31日止，透過參加交通部觀光局指定的當地國旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台，原則發給單次入境、停留期限最長14天的停留簽證，但參加飛航郵輪團體旅遊者，則核發多次入境、停留期限最長14天停留簽證。

▲▼台北市旅行商業同業公會顧問許高慶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北市旅行商業同業公會顧問許高慶。（圖／記者蔡玟君攝）

動部表示，過去常發生外國人自稱是外籍移工或學生身分來應徵工作，雇主因未再核對外國人外僑居留證及工作許可等資料正本，導致遭查獲違反本法規定而受罰，以去年為例，雇主聘僱未經許可的外國人（包含行蹤不明、持停留簽證）遭地方機關裁處的案件就高達1830件，平均1天查獲5件。

至於外界擔憂這些脫團的旅客，可能在台灣打黑工，勞動部指出，雇主應合法申請聘僱外國人從事工作，若外國人主張其不需申請工作許可或已取得工作許可，雇主仍應審慎檢查外國人相關證明文件後始聘僱外國人工作。

此外，為了鼓勵民眾檢舉不法的行為，勞動部勞動力發展署設有免付費檢舉專線0800-000-978供民眾檢舉外，並對於民眾檢舉非法雇主或非法工作外國人而查獲的案件，依查獲人數或案件態樣核發獎勵金2000元至5000元。

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關鍵字：越南,旅行團,觀宏專案,觀光局,人蛇集團

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