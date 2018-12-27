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冷氣團南下最低溫探11度　鄭明典：很有冬天的感覺！

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▲▼ 冬季,寒冬、冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團（圖／記者黃克翔攝）

▲大陸冷氣團南下，氣象局表示，空曠地區可能下探11、12度低溫。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

今（27）日大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，也有局部大雨發生的可能。中央氣象局副局長鄭明典也在臉書指出，這波冷高壓範圍大，中心氣壓接近1060百帕，台灣應該會「很有冬天的感覺」。氣象局也表示，這次會最低溫會落在29到30日清晨，中部以北可能會下探13-15度，空曠地區更下探11、12度。

中央氣象局預報員程川芳指出，今大陸冷氣團南下，氣溫變化會由北開始往南一路往下掉，北台灣約在上午接近中午，溫度就會開始往下掉，各地清晨低溫，北部約17、18度左右，其他低區都還有19到21度，白天北台灣不太會有明顯回溫，約落在20度附近，花東地區約23度，中南部還會有28度左右。

明（28）日清晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有短暫雨。程川芳說，這次大陸冷氣團南下，會一路影響到30日，其中29到30日清晨會是最低溫，中部以北可能會下探13-15度，空曠地區更有機會到11、12度的低溫。

另外，東北風明顯偏強，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有９至１１級強陣風；海邊活動請多加注意安全。
 

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