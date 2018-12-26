今年跨年改追雪！冷氣團急凍降雨　玉山可望飄10年來首次「元旦雪」

▲冷氣團加上水氣多，玉山可能降下10年來首度「元旦雪」。（圖／資料照／中央氣象局提供）

記者賴文萱／台北報導

大陸冷氣團周三晚間起報到，預計一路影響到元旦，加上南方雲系帶水氣，全台跨年夜、元旦溼答答，北部低溫下探13-15度，空曠地區更下探11、12度。氣象局指出，若溫度、水氣都能配合，玉山可望飄下10年來首次「元旦雪」。

氣象局預報員官欣平表示，今晚起另一波冷空氣影響，上午氣象局已將強度升級為大陸冷氣團等級，冷空氣將一路影響到1/1，全台都偏濕冷。這一波冷氣團以29號清晨最冷，中部以北沿海空曠地區最低溫下探11、12度。

▲跨年連假全台天氣攻略。（圖／中央氣象局）

30日起，冷氣團加上南方雲系水氣移入，全台各地都有飄雨機會，跨年、看曙光恐泡湯。北部地區整天下雨時間長，中南部地區也有短暫雨，若在溫度、水氣都能配合情況下，3000公尺以上高山有出現降雪機會，目前玉山在31日、1月1日深夜清晨間下雪機率最高。

近10年來的元旦期間，台灣天氣都沒有非常濕，即便有下雨，量也不多，因此沒有出現下雪狀況。但這次遇上水氣多的狀況，所以玉山有機會出現首度「元旦雪」，但若溫度不夠低，可能出現雨夾雪的狀態，不過合歡山目前預估溫度不夠，下雪機率比玉山小。