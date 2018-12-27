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冷氣團報到越晚越冷！北台下探11度　颱風最快今生成

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

大陸冷氣團報到，今天會越晚越冷。這波冷氣團在30日達到最強，北部地區低溫下探11度。至於菲律賓附近的熱帶性低氣壓有發展為今年第30號輕颱「帕布」的趨勢，目前位置在恆春東南方1600公里海面上，最今天就會生成，將一路朝西進入南海，全台都會下雨，北東將一路濕冷、連雨至少5天。

中央氣象局預報員程川芳指出，今(27)日大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣將再度轉冷，清晨北部、東北部低溫約16、17度，其餘地區約18-20度，比起前幾日有稍微涼冷的感覺，而且會越晚越冷。這波冷氣團預計在29、30日最強，北部沿海空曠地區低溫下探11、12度，日夜溫差大。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

東北部以及大台北山區從今日短暫雨形式逐漸轉變為整日有雨，降雨時間更加連續，並有局部大雨發生的可能，北部其他地區、花東也有短暫雨，中南部還是維持多雲透光的天氣；高溫表現上，降雨時間較長的北部、東北部整日溫度約19-21度、花東約23度、中南部地區還有28度左右。

氣象專家吳德榮於專欄「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，冷空氣南下，今(27)日氣溫逐日續降，北台轉濕冷；明(28日)晚至週六(29日)晨氣溫降至最低，台北市約在14度左右，北台灣沿海、空曠地區降得更低，可達12度左右；要注意保暖。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲累積雨量圖。

今日至週六迎風面新竹以北及東半部有局部短暫雨，以北海岸、大台北山區及東北部降雨最明顯；背風面苗栗以南天氣穩定、大都為多雲時晴，氣溫也會下降、但愈往南受影響的程度愈小。

吳德榮透露，菲律賓附近的熱帶性低氣壓，今明2天有機會發展成颱風，根據最新模擬顯示，週日(30日)起雲雨帶由巴士海峽向北移入，除了迎風面原有的明顯降雨，南部、中部也會依序降雨；下週一、二(31、1日)北部、東半部仍有明顯降雨，下週一中南部仍受雲雨帶影響有局部短暫雨，下週二雲雨帶逐漸離開中南部，平地的降雨機率逐漸降低。「這三天北部、東半部有局部較大雨勢，應注意！」

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關鍵字：氣象雲,吳德榮,氣象,天氣

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