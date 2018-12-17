桃園市議會第二屆正、副議長　邱奕勝、李曉鐘將順利連任

▲邱奕勝、李曉鐘(左二、左三）將順利連任桃園市議會第二屆正、副議長。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第二屆市議員將在8天後，進行就職並舉行正、副議長改選，國民黨籍的現任正、副議長邱奕勝、李曉鐘，17日獲黨中央提名小組核定搭擋競選，因下屆國民黨議員席次過半，且採記名投票，以防跑票，邱、李兩人將在毫無阻力下，12月25日順利連任。

桃園市議會下屆議員席次從60席增至63席，選舉結果由國民黨拿下32席、民進黨19席、無黨籍10席，綠黨與時代力量各1席，其中，原國民黨籍的楊梅區議員李家興採無黨籍報備參選。因此，國民黨實質共拿下33席，成功搶下議會過半席次。

原外傳國民黨議員蘇家明、陳萬得也有意競逐議會龍頭，負責正副議長提名的市黨部指出，黨中央提名小組今天核定由邱奕勝、李曉鐘搭擋競選下屆正、副議長，由於此次正、副議長選舉採記名投票，兩人可望在毫無阻力下，順利取得連任。

至於，民進黨19席、無黨籍9席，綠黨與時代力量各1席的新科市議員，據了解，由於鄭文燦擔任市長期間，議長邱奕勝全力配合市政推動，在民進黨席次未過半下，民進黨的新科議員對競逐正、副議長興趣缺缺，因此，不排除在這次的正、副議長選舉採票投自己方式。