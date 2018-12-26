青埔國小教育志工媽媽編導聖誕音樂劇　引導孩子正向信念

▲青埔國小教育志工媽媽們，編導聖誕音樂劇，期引導孩子正向信念。（圖／青埔國小提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2018年即將結束…12月歲末年終，也是感恩的季節。桃園市中壢區青埔國小25日於聖誕節當天，於學校視聽教室，推出該校年度大戲--聖誕音樂劇。校長許清勇表示，劇名「Dr.萊爾的神奇百科」是運用戲劇與劇場的技巧，讓孩子藉由劇情豐富生動的故事，了解包含寬恕、愛與包容、真誠勇敢、永不放棄、自信堅毅….等好品格。

許清勇感謝青埔國小晨間教育志工媽媽們，在彭雅文媽媽的用心規劃下，組成生命教育劇團，繼去年組團成立後，首演成功，獲得全校師生家長滿堂喝采！媽媽們每天雖然各自忙於工作、家務，但為了共同關注孩子們的教育，做有意義的事，今年繼續滿懷熱誠、排除萬難規劃演出，家長們這份認真用心與無私奉獻，令人敬佩！

▲青埔國小教育志工媽媽們，編導聖誕音樂劇，期引導孩子正向信念。（圖／青埔國小提供）



2018音樂劇本由台灣彩虹愛家生命教育協會提供，故事是這樣開始的…….

「來喲！來喲！想醫病的、想減肥的…只要吃一瓶萊爾醫生的神奇藥水，包準有效！沒想到，來了四個強盜，一把抓走醫生的弟弟，想要醫好自己的小妹，最後發現，這個藥水，還要一個神秘的配方…」…

劇中包含寬恕、愛與包容、真誠勇敢、永不放棄、自信堅毅….等好品格，劇情豐富生動，在你我成長的過程中，都有一個又一個難忘的故事、音樂、圖畫、戲劇陪伴著我們長大，這些多元藝術的元素，不只讓我們的生活更豐富，也逐步建構每個人生命的價值。

許清勇校長希望運用多元藝術帶給孩子正向的信念，幫助孩子在各種環境下，有能力做對的選擇，並擁有愛、信心和勇氣的生命信念，相信透過活潑生動的戲劇表演，可以讓孩子在觀賞戲劇之時，學習生命教育中人際和諧、互助的美好品格和社會關懷的溫情。