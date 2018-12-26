2019台南跨年三部曲 讓市民迎接嶄新一年

▲台南市政府與雲嘉南濱海國家風景區管理處、西拉雅國家風景區管理處共同創辦跨年三部曲，其中北門井仔腳賞夕陽的美景令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府2012年首度與雲嘉南濱海國家風景區管理處、西拉雅國家風景區管理處共同創辦跨年三部曲-北門井仔腳賞夕陽、台南心時代跨年晚會、二寮迎曙光，深獲各界好評，成功打響三部曲金字招牌，黃偉哲市長要求各局處以最高規格的謹慎態度，做好各項準備與因應工作，讓市民迎接嶄新的一年。

市府12月26日召開市政會議，由觀旅局、新聞處與民政局簡報2019台南跨年三部曲以及虎頭埤升旗典禮的規劃內容，台南市長黃偉哲除肯定過去幾年的成果，並要求做好各項準備與因應工作，讓市民迎接嶄新的一年。

黃偉哲市長表示大型活動最大的挑戰是交通與秩序的維護，以及安全的環境，跨年三部曲在各相關局處的努力下，雖然已有數年的辦理經驗，但每次活動的舉辦，仍應以最高規格的謹慎態度，事前做好各項準備工作，並事先與各配合局處進行最妥善的協調，作好完善的因應，才能呈現出完美的活動，讓台南跨年三部曲的品牌能持續維持好口碑，未來也將評估跨年晚會的舉辦地點，以及元旦升旗等活動。

觀旅局林國華副局長表示，首部曲—「北門井仔腳賞夕陽」，根據中央氣象局資料，今年夕陽時間約為下午17時24分，且適逢井仔腳鹽田200周年，因此以「200之約、鹽定井仔腳」作為今年活動主軸，更別具意義，當天將有交響樂團現場演奏，讓市民朋友可以一邊欣賞悅耳樂聲，同時觀賞鹽田的落日餘暉。

新聞處長劉怡伶表示二部曲—「台南心時代跨年晚會」今年倒數主題為「每個市民都可以是大明星」，邀請在各領域為了夢想努力耕耘的市民一起上台倒數，包括青創世代、新農人、台南之光、新住民的代表，相信可以讓更多人看見許多市民朋友在這塊土地打拼的認真模樣。此外，今年的卡司，包括倒數前演出的是金曲歌王蕭煌奇、倒數後壓軸的玖壹壹，還有金曲歌王謝銘祐、茄子蛋、宇宙人、吳汶芳，蔡旻佑、曾沛慈，、張艾莉、翁立友、愷樂、大支、大賀兄弟等接連開唱。

觀旅局指出三部曲—「二寮迎曙光」，依照氣象局資料，曙光時間約是上午06:40-06:42，採用預先索取入場票券機制，民眾需憑「入場票」進停車與所有活動場域，總人數以3000人為限，望日平台可以容納1,000人，除了「望日平台」外，其他場域皆可觀賞曙光，約2000人；目前3000張入場券已被索取一空。最後的「虎頭埤升旗典禮與元旦健行」，則是希望讓市民朋友在新年的第一天，可以健康的方式，迎接新的一年。