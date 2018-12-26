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帕布颱風最快今生成「跨年連假全台雨」　周四起轉冷可能達冷氣團

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，位在菲律賓東方海面的熱帶低壓向西北西移動，時速15公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

「帕布颱風」恐生成！中央氣象局預報員朱美霖表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今天（26日）會增強為輕度颱風，屆時水氣會帶到台灣上空，周日（30日）到元旦全台偏濕涼，並有局部較大雨勢發生的機率。另外，周四將有新一波冷空氣報到，她表示，周五、周六強度達最強，北部、東北部低溫下探13到15度，也不排除增強為大陸冷氣團等級。

朱美霖受訪時指出，今天氣舒適到溫暖，白天降雨不算多，迎風面北部、東半部有些降雨，今晚東北季風增強，北部、東半部水氣明顯增多。氣象局清晨也對全台18縣市發布「陸上強風特報」，今晚起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

▼根據氣象局最新預報，跨年夜當晚全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

朱美霖說，北部、東北部周四一整天都有雨，氣溫一路下降；周五、周六冷空氣最強，強度還是可以觀察，有機會變冷氣團，目前估北部、東北部低溫13到15度，其他地區15到17度。

氣象局觀測，位在菲律賓東方海面的熱帶低壓，向西北西移動，時速15公里。朱美霖說，未來1、2天有機會發展成颱風，不排除最快今生成，但由於緯度偏南，「離我們相當遙遠，最近都還有1000公里，不會有直接影響」；不過，因南邊水氣偏多，該系統進入南海配合環境條件，水氣會帶到台灣上空，周日到元旦除東北風還有南方雲系，全台偏濕涼，有全面性降雨，並可能有局部較大雨勢。若成颱，將是今年第30號颱風帕布（Pabuk，寮國提供，一種大淡水魚）。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼朱美霖說，該熱帶系統不會直接影響台灣，但水氣會帶到台灣上空。（圖／氣象局、翻攝JTWC）

準帕布颱風。（圖／翻攝JTWC）

氣象局預報，周日至元旦雖冷空氣強度稍減，但由於南方雲系北移，台灣附近水氣明顯增多，因此迎風面地區仍持續下雨，其中北部及東北部整天下雨時間長，中南部天氣則是相較日前轉陰、轉雨；而若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪。

氣象局說，下周三（1月2日）至下周五（1月4日）持續受東北季風影響，北台灣整天陰雨，花東地區也有短暫雨；由於南方雲系帶來的水氣逐漸減少，中南部地區降雨將逐日減少。

▼北部周四起濕涼一周。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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