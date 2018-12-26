谷關梨山辦跨年晚會　MATZKA舒子晨與民同樂迎新年

▲谷關梨山將舉行跨年晚會，新科副市長楊瓊瓔（右四）、觀旅局長林筱淇（右五）現身推廣。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府為迎接2019新年，12月31日將在谷關、梨山舉行跨年晚會，谷關場特別邀請金曲獎最佳樂團MATZKA、「小謝金燕」舒子晨等人與民同樂；梨山場則有精彩的原民樂團演出，隔天元旦更舉行元旦升旗，並有機會拿到 限量「谷關梨山限量紀念圍巾」，歡迎民眾上山感受不一樣的跨年。

▲副市長楊瓊瓔（右）、觀旅局長林筱淇穿上浴袍，邀請民眾上山跨年。（圖／記者李忠憲攝）

台中市觀光旅遊局與交通部觀光局參山國家風景區管理處，在12月31日一起在和平區谷關、及梨山，舉行跨年晚會活動，26日上午舉行記者會。副市長楊瓊瓔、觀旅局長林筱淇、參山國家風景區管理處長柯建興及多位市議員均到場，邀請民眾上山跨年。

副市長楊瓊瓔表示，今年全台最高跨年在梨山，最暖跨年在谷關，歡迎大家到谷關泡湯，並享受梨山、谷關精采的跨年節目。今年11月，中橫便道也已開放豐原客運865路公車行駛，民眾也可搭865路公車上谷關及梨山跨年，市府更準備50支谷關七雄健步傘，要送給搭865路公車旅客。

觀旅局長林筱淇則說，谷關及梨山的自然風景、農產品、溫泉等相當有名，歡迎民眾來享受自然風味，過個不一樣的跨年夜；另外，1月1日在梨山賓館前並將舉辦元旦升旗典禮，也歡迎踴躍參加。

觀旅局表示，谷關場將邀請MATZKA、舒子晨、黃豪平、劉璇、知名原住民表演團體「風聲古謠樂集」等輪番上陣，現場並規劃美食及互動遊樂攤位。梨山場則邀請原舞曲文化藝術團、梨山七匹狼、雷滾樂團、獨立人種搖滾樂團等上場演出，現場也準備50隻原風鋼管雞、互動遊戲等，精采可期。

▲上山跨年民眾還有機會嘗到好吃的梨山甜柿。（圖／記者李忠憲攝）

▲參加梨山元旦升旗民眾，有機會獲贈限量紀念圍巾。（圖／記者李忠憲攝）

而梨山場晚會結束後，隔天上午8時將接續在梨山賓館前舉辦「2019元旦升旗典禮」，前100名參加升旗的民眾可獲得「谷關梨山限量紀念圍巾」一條；另搭乘12月31日末班16時15分及1月1日首班6時45分的865號公車，前往參加元旦升旗的旅客，並將贈送谷關七雄健步傘。

觀旅局說，今年谷關梨山跨年也與在地住宿業者合作，自12月24日至31日推出消費摸彩活動，遊客只要在合作店家消費金額滿300元，即可獲贈摸彩券1張，有機會將住宿券、泡湯券、電器、3C產品等100項好禮帶回家。更多詳情請上「大玩台中」臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/taichungresort/ 查詢。