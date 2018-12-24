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北部5縣市豪大雨！周四起一路冷到元旦　跨年4天連假「全台有雨」

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▲2019年101跨年煙火示意圖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲12月29日到元月2日有4天連假，許多民眾已經安排好要跨年了。但專家說，根據目前資料來看，連假期間全台都會下雨。圖為2019年101跨年煙火示意圖。（圖／記者蔡惠如攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（24日）清晨對新北市、基隆市發布「豪雨特報」，台北市、宜蘭縣和台東縣「大雨特報」，今基隆北海岸有局部豪雨發生的機率，大台北山區及宜蘭地區、綠島、蘭嶼亦有局部大雨發生的機率。氣象局表示，周四（27日）另一股更強的冷空氣南下，中部以北低溫下探13到15度，持續影響到元月2日。至於民眾關心的跨年夜和元旦天氣如何，天氣風險公司總監賈新興說，目前資料顯示全台降雨機率高，雨勢也不小；天氣風險公司分析師吳聖宇也說，連假可能是容易下雨的天氣，且全台有雨。

氣象局說，今東北季風影響，清晨在北台灣15、16度，中部及花蓮約17、18度，南部及台東則是19、20度左右，都頗有涼意；白天北台灣高溫約17至19度，中部及花東約22至25度，南部則可來到25至28度。

氣象局指出，華南水氣持續東移，但較23日略為減少，北部及東半部仍會有短暫雨，中南部地區則是短暫雨後多雲的天氣。氣象局也持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，由於東北風相當強勁，台南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

▼東北季風及華南雲系東移影響，北東濕涼，中南部雲量多。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，白天北部仍多雨，入夜後雨勢才減緩。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二（25日）、周三（26日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升，不過台灣附近仍有些水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲偶見陽光的天氣；隨著天氣回暖，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；另外，周二在東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

氣象局提醒，周四另一股更強的冷空氣南下，並持續影響至周日（30日），預計其強度在東北季風及大陸冷氣團之間，屆時各地氣溫會再度下降，特別在中部以北及東北部地區，深夜、清晨有出現13至15度低溫的可能，其他地區早晚也有涼意；北部及東半部地區降雨機率偏高，中南部影響較小，為多雲的天氣。

氣象局表示，下周一（31日）至元月2日東北季風或大陸冷氣團持續影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦頗有涼意，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼周四起準冷氣團報到，中部以北低溫下探13度。

天氣圖。（圖／氣象局）

至於民眾關心跨年4天連假天氣，賈新興在臉書表示「水氣超多」，離跨年夜和元旦仍有一段時間，但目前資料顯示全台降雨機率高，雨勢也不小，再觀察幾天看看，也先預做準備。

天氣風險公司分析師吳聖宇也說，跨年天氣目前來看似乎並不是很好，連假期間有可能是容易下雨的天氣，且是全台都會有雨的型態，溫度也比較偏涼偏冷，預報仍有變化的空間，未來幾天再繼續幫大家做預測。

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