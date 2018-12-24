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獨家／「國瑜夜市」22：00還關不了　員警求：拜託！人麥擱進來了

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▲國瑜夜市原定晚間十點結束，人潮不散，攤商自動延長營業時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國瑜夜市原定晚間十點結束，人潮不散，攤商自動延長營業時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

準高雄市長韓國瑜就職前一天開放河東路給150攤商，被稱為「國瑜夜市」，原本營業時間到晚上10點鐘，可是到了結束時間，人潮不減反而越來越多，就算主辦單位關掉電源，攤商還是利用手機燈光來營業，最後連警車也出動，員警透過車上廣播器呼叫：「別再進來了」，但是警車瞬間淹沒在人海中，車上員警也是一臉無奈。

時間一到晚上10點，可是河東路的人潮只有越來越多，並不見散去的情況，看到這個情況，攤商怎麼可能會放掉人潮，畢竟人潮就是錢潮，就算主辦單位已經切斷夜市電源，導致攤商區照明度不佳，以為用這種方式就能讓人潮自然散去，但沒想到攤商還是想出了辦法，利用手機燈光繼續營業，就連顧客也加入照明行列，在販售肉粽的攤商說：「今天生意很不錯，所以人還沒走，所以我們還要繼續賣」，民眾說這種人潮還以為是在過年。

▲國瑜夜市原定晚間十點結束，人潮不散，攤商自動延長營業時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲警車原本要勸說民眾離開，但瞬間就掩沒在人海當中。（圖／記者吳奕靖攝）

看到人潮不減反增，員警只好開著警車進到河東路，打開車上的廣播系統，對著人群喊：「各位市民朋友不好意思，現在十點半活動結束，麻煩請往行人道兩側移動，謝謝」，不過就算員警這樣喊，人潮還是拼命往攤商區移動，瞬間就把警車淹沒在人海當中，讓員警是一臉無奈，主辦單位只好派出人員在夜市入口提醒大家：「別再進來了，已經結束了」。

▲國瑜夜市原定晚間十點結束，人潮不散，攤商自動延長營業時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲主舞台前人潮也是來了很多拍照的民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

同樣也在請民眾離開的地方，還有愛河主舞台，不少人來到主舞台前，紛紛拿出手機要和主舞台拍照留念，就連本來要來勸離民眾的員警也被要求說：「少年仔，可以幫忙拍一下嗎？」員警只好苦笑，先幫忙為民服務後再請他們離開，甚至還有人是坐在觀禮區椅子，主辦單位只好一一個勸離，明天請早。

▲國瑜夜市原定晚間十點結束，人潮不散，攤商自動延長營業時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國瑜夜市原定晚間10點結束，人潮不散，攤商自動延長營業時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

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