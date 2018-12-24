2019新制上路　基本工資大漲、發票兌獎換地點「懶人包一次看」

▲2019年元旦起，基本工資月薪部份每個月從2萬2增加到2萬3千1百元，時薪從140元變150元。（圖／記者周宸亘攝）

生活中心／綜合報導

2018年進入倒數，2019年元旦起有哪些新制要上路？《ETtoday新聞雲》從民生消費、醫療到交通等全部整理出來，包括郵局元旦起不再換中獎發票了，基本工資月薪從22000元增加到23100元，1人的年收入增加13200元，新婚夫婦和一戶只有2個人的雙薪家庭，年收入低於81.6萬不用繳所得稅，各大2019新措施懶人包。

【民生消費】

▲郵局2019年不再兌換中獎統一發票，1千元以下獎金全改至超商兌換。（圖／記者許力方攝、財政部）

郵局不再換中獎發票 4大超商接棒

郵局自2018年12月28日止，再也不能兌換中獎統一發票。2019年起，改由統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店四大超商接棒，還有金融機構如第一銀行、彰化銀行、農漁會信用部、信用作社可兌換大獎；如果中1000元以下的五獎、六獎，除了超商之外，全聯、美聯社也是可以兌換的好鄰居。

基本工資雙漲

勞動部2018年8月時拍板，基本工資雙漲，月薪從2萬2000元提高至2萬3100萬元，時薪也將由140元變150元，預計2019年元旦起實施。

▲雙薪頂客族年收入81.6萬以下免繳稅。（圖／記者李鍾泉攝）

3大族群免繳所得稅

財政部公告，民眾2019年5月申報2018年所得稅時，年薪40.8萬元以下小資族（月薪3萬元以下）、雙薪「頂客族年收81.6萬以下」、家庭所得在123.2萬以下的4口之家，皆可不用繳稅。

公立醫院刷卡免手續費

2019年元旦起，民眾在公立醫院的醫療費，透過「公務機關信用卡繳費平台」刷卡免手續費。金管會2017年就宣布，2018年起持信用卡在公務機關信用卡繳費平台繳費、公立醫療院所繳醫療費及掛號費可免手續費，但是期限只有1年。聯卡中心則宣布，2019年起也採不收取手續費。

老公寓加蓋電梯 補助多100萬元

元旦起過半數住戶同意即可申請，補助金額從116萬提高到216萬元。

3萬元以上無摺存款要留匯款人資料



金管會發布，2019年1月1日起，民眾去銀行臨櫃辦理「無摺存款」3萬元以上，也要留存、匯款人身分資料，例如身份證字號、電話（或地址）、姓名等，以便銀行核對身份，或者於必要時，與存款人連繫或查證。若不達3萬元，只要是非存款戶本人辦理無摺存款，也要加註姓名及電話。

保險公司銷售投資型保單給70歲以上長者 必須錄影錄音

保險局要求，從2019年1月1日起，保險業務員若要賣投資型保單給70歲以上長者，全程都要錄音或錄影，且檔案需留存到保單效期後5年，保險局也會抽查，若發現有違反的情況，可依內控缺失開罰保險公司，最重可罰600萬元，也請民眾配合。

2至4歲提供育兒津貼2500元

2019年8月開始，全國家庭中有2至4歲的孩童可領每月2500元的育兒津貼，若是家中有第3名以上的子女，則加發每月1000元。

期交稅減半為10萬分之2優惠稅率

財政部公告，2019年元旦起，期交稅率減半為10萬分之2的優惠稅率，並且取消落日(意旨取消每固定時間檢討一次)，未來此優惠稅率將為常態化。

醬油製程標示規定

醬油業者元旦起，得在醬油產品包裝上寫明「釀造」、「速成」、「水解」或「調合」四大類實際製程。

5種農藥退場

配合化學農藥10年減半政策，部分高風險農藥明年2月起5種農藥必須退場，全面禁止販賣、使用，包括「24%巴拉刈溶液」、「33.6%巴達刈水懸劑」、「35.2%甲基砷酸鈉溶液」、「45%甲基砷酸鈉溶液」和「普硫松」。

職業災害平均保險費率調降至0.01%至0.21%

國民年金法規定調高費率，從原本的8.5%調至9%；勞保費率則從10.5%調升至11%。替代役自明年元旦開始開放具外交、文化（包括電競、圍棋等）和體育專長的役男申請服替代役。此外，為鼓勵原住民身分役男回部落服役，促進原鄉發展也開放其申請服替代役。

補班日台股不再開盤

金管會公告，為因應國際股市，2019年的週六補班日，台股將不會開盤。而根據行政院公布的2019年行事曆，2019年有1月19日、2月23日、10月5日3個週六補上班，台股將不會開盤，但銀行會開門營業，股、匯市正式分開。

學校午餐採用有機食材補助增

2019年3月起試辦學校午餐使用有機和產銷履歷蔬菜及米獎勵方案，鼓勵學校午餐蔬菜或米採用有機、產銷履歷標章食材，提供每人每餐4元或 1.5元獎勵。

【交通】

▲2019年起新款新機車126CC以上，要強制加裝ABS。（圖／記者李毓康攝）

新款新機車強制加裝ABS或CBS

交通部2015年5月15日發布修正車輛安全檢測基準，明訂2019年元旦起，新款126CC以上機車新車，需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統），新款125CC以下機車需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統）。交通部擬定初步方案，明年不管新舊款型的新機車，只要配備ABS或CBS，分別補助4000元及1000元，補助費直接給購車者，申請後將撥款至車主指定帳戶。

交通違規檢舉實名制

為確保檢舉資料真實性，受理機關必須確實掌握檢舉人真實姓名及聯絡方式，並於法院審理交通違規行政訴訟案件涉及證據調查配合到場說明，增訂檢舉人應提供國民身份統一編號予公路主管或機察機關查證。

多輛重型機車可停同一停車格

交通部修正規定，路邊停車場一個小型車停車格得停放一輛以上大型重型機車數量，以達各道路主管機關簡政免公告措施。

機車路邊停車規定

大型重型機車及機車臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣停放，前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣距離，由不得逾40公分。停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣距離，不得逾30公分。

大型車查驗新措施

新型式甲類大客車應裝設「緊急煞車輔助系統（AEBS）」，新型式大型車新車應裝設「車道偏移輔助警示系統（LDWS）」。國內遊覽車延壽安全查驗，88年6月30日前未經車輛型式安全審驗遊覽車，2019年元旦起，僅可作為專辦交通車業務使用，至明年12月10日。

國際七大商港採用低硫燃油

採用「防止船舶污染國際公約(MARPOL) 」規定，自108年1月1日起，外籍船舶及航駛國際航線之國籍船舶，進入我國國際商港區域，應採用硫含量以重量計0.5%以下之低硫燃油或具有同等減排效應之裝置或替代燃料，以改善所在地區之空氣品質及對居民身體健康之影響。

【醫療】

▲病主法1月6日上路，民眾可在生前依自己意願簽署預立醫療決定書。（圖／記者季相儒攝）

病人自主權立法

《病人自主權利法》1月6日上路，民眾生前可依照自己意願簽署預立醫療決定書，自主「善終」，包括終止維生醫療，包括了末期病人、不可逆轉之昏迷者、永久植物人、極重度失智和其他經公告之重症疾病者，醫師可以啟動病人的預立醫囑。

長期夜班勞工每年強制健檢

夜班勞工明年起需每年強制接受健康檢查，而費用由雇主支出。對象為全年度夜間工時累積達700小時以上，或每月在夜間工作達3小時的日數佔當月工作日的1/2，且一年有6個月以上者。

健保重複領藥擴大核刪

健保署2019年元旦起將嚴格控管60類藥物，醫師若重複開藥將不給付。

住院部分負擔上限調高

2019年元旦起單次住院自行負擔最高金額提高至3.9萬元，全年住院最高金額最多調升1千元。

【環保】

▲二行程機車補助2019年將是最後一年。（圖／記者季相儒攝）

二行程機車補助最後一年

2019年為最後一年補助「二行程機車」淘汰和新購電動車，淘汰二行程機車，可以拿到5百元，淘汰二行程機車，同時新買電動二輪車補助3千元至5千元。只新買電動二輪車，補助1千元到3千元。

淨灘認養申請改由網路申請

1月起「海岸淨灘認養系統」，民眾可直接上網申請「淨灘活動與海岸認養功能」，省下過去複雜申請程序 。

▲4大類場所，業者不提供「內用」業者一次性塑膠吸管。（圖／記者吳欣晏攝）

「內用」禁用一次性塑膠吸管

公部門、公私立學校、百貨公司和購物中心、連鎖速食店等四大類場所，業者不再提供「內用者」一次性塑膠吸管。