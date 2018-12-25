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該救老婆還是媽媽？…海嘯灌入面臨「悲劇抉擇」　生還男痛哭！

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▲▼印尼巽他海峽海嘯，楠榜省災區。（圖／路透）

▲印尼巽他海峽海嘯，蘇門答臘島南部楠榜省災區一片狼藉。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

海嘯來的那一晚，印尼男子亞侯（Udin Ahok）面臨一個沒有任何人想做的抉擇，「該救老婆，還是救媽媽和孩子？」22日無預警海嘯發生時，亞侯立刻奔向母親和1歲兒子的房間，卻隨即又看到妻子即將被大水吞沒。亞侯無暇細想，先將妻子拉到安全處，最後夫妻倆都平安躲過死劫，但他的母親和兒子卻不幸罹難，遺體在瓦礫堆下被尋獲。

根據法新社報導，46歲的亞侯住在印尼蘇門答臘南部靠海的威穆里村（Way Muli），就在海嘯發生之前，他才剛剛上床就寢，突然間一道水牆沖進他的房子。亞侯嚇得跳起身來，先將快被捲入漩渦的妻子拉到安全處，但卻無力拯救熟睡中的70歲母親和1歲幼子。

亞侯在避難所裡流著眼淚表示，「我沒時間救我母親和小孩，我好懊悔，只希望他們已經被帶到上帝身邊。」

威穆里村另外一名生還者素麗斯瓦蒂（Sulistiwati）已經懷有6個月身孕，海嘯發生時她也差點被大水捲走，所幸一名鄰居目擊她落水，英勇將救起後，帶著她狂奔向高處避難。素麗斯瓦蒂說，「四周黑漆漆一片，我沒想到懷孕了還能跑那麼快。太可怕了，我們等了好幾個小時，直到海水退去為止。」

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