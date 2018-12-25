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越南黑幫將成台灣社會問題　戴發奎：30萬越南人在台「很團結」

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▲越南機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲越南機場示意圖。（圖／記者彭懷玉攝）

記者林彥臣／採訪報導

越南觀光團採「觀宏專案」入境來台，卻發生4團153人當中逃脫152人的史上最大逃逸事件，引發各界對於台越關係互動的討論。對此對熟知越南社會情況的戴發奎就曾經投書指出，越南黑幫將會成為台灣的社會問題。

戴發奎於今年11月的投書就指出，10月28日越南社會版頭條是「外籍團夥來越算賬」，據公安發布消息5名南韓黑幫分子持著旅遊簽證入境越南打算對胡志明市第二郡的越南幫派尋仇，29日台灣媒體則報導從2011年到2017年間有高達6,000名越南女性被拐賣到國外。

戴發奎還指出，若不是利益之大，南韓黑幫不會貿然與短小精悍凶狠能打聞名的越南黑幫決裂，最後還是因為越南強大的情治系統在上飛機就已提早掌握行蹤，在南韓黑幫下手的第一時間就即刻逮捕。

至於台灣為何將會成為越南黑幫覬覦的對象，戴發奎接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，其實在越南方面已經有意識到台灣佔越南勞工輸出的90%，很可能會是造成黑幫糾紛的重點地區，他們相當於勞動部的單位就已經禁止越南輸出到台灣的勞工從事按摩業、餐廳業等容易涉入糾紛的行業。

戴發奎說，南韓方面是用一年一簽的方式來限制越南勞工的輸入，所以合法的越南外勞人數大約1萬人，加上偷渡或其他檯面下的黑數可能有數萬人，合法的越南勞工在南韓可以領到相當於新台幣45000的基本月薪，一些在南韓從事色情行業的女性收入則可能到達5000美元（相當於15萬新台幣），在南韓只有數萬名越南勞工就能引發黑幫糾紛，何況是人數更多的台灣。

戴發奎說，在台灣合法的越南勞工約有15萬人，加上檯面下的黑數則可能達到30萬，目前越南黑幫在台灣已經有一些零星的活動，還沒有造成像南韓與越南黑幫這樣嚴重的衝突，如果漠視這些問題，不論是台灣黑幫到越南，或是越南黑幫到台灣尋仇，都有可能發生，而且因為越南在台灣的人數更多，加上越南人的民族性又很團結，台灣人很難打入他們的核心，發生這樣的衝突，只會讓台越關係越來越疏遠。

在越南方面已有相對的因應措施，在台灣方面是否也有什麼樣的措施可以因應或防堵，戴發奎指出，因為台灣與越南沒有建立一套正式的官方與民間溝通管道，都是透過像是台商會等民間組織用一些檯面下的方式來溝通，加上政府想推動「新南向政策」、「觀宏專案」等對簽證認定比較便利的措施，台灣可能很難堵兩國黑幫衝突的發生。

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關鍵字：戴發奎,越南,黑幫,新南向,觀宏專案,東南亞要聞

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