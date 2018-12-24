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蜂巢出現粉紅、藍色詭異混搭　神人解答讓網推爆：蜜蜂王4in

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▲▼蜂巢顏色超詭異 網友勸：千萬不能吃！（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友發現一個顏色超詭異的蜂巢，好奇詢問是不是蜜蜂出現什麼特殊情況。（圖／翻攝自批踢踢）

網搜小組／綜合報導

一般民眾看到蜜蜂都避之唯恐不及，深怕一不小心就激怒蜜蜂被叮！而在網路批踢踢則有一名網友發問說，自己日前在外婆家摘下了一個蜂巢，外觀竟呈現出藍色、紅色及淺褐色相間，因此就好奇問說，「上面（巢）怎麼會有這種顏色啊？是什麼特別的蜜蜂嗎？」

文章立刻引發網友熱議，接著有一名從事養蜂行業的專業網友解釋，「大家好，我是養蜂第四代掌門人，這很明顯這個蜂巢是長腳蜂的巢」、「牠是胡蜂不是蜜蜂，只有蜜蜂會築蜂蠟、產蜂蜜花粉。」指出原PO照片中的巢是長腳蜂築的，長腳蜂會採集木頭纖維，配合水分融合成築巢素材。

▲未來蜜蜂不但可以擔任糾察隊，還可以擔任「炸彈搜索隊」 ！(圖／達志影像／美聯社）

▲ 長腳蜂是胡蜂科的一種，這種蜂並不會生產蜂蜜。（圖／達志影像／美聯社）

長腳蜂的英文是「paper wasps」（意思是紙蜂），「牠跟虎頭蜂一樣，幼蟲吃肉，成蟲吃花蜜或腐爛水果。」至於蜂巢為什麼會出現紅色的情況，原因應該是附近有紅色的木頭或紙箱等，長腳蜂採集來製作成為蜂巢導致的，他最後也再次強調說，這類長腳蜂不會產蜂蜜，（胡蜂科、如黃蜂、虎頭蜂也不會）。

其他網友看看紛紛留言表示，「廣告紙五顏六色的被拿去用了就變成這樣」、「紙類也會被當成築巢材料，長知識了」、「看蜜蜂長知識」、「推蜜蜂王」、「長腳蜂的巢口是開放式的，虎頭蜂是單一出入口」、「長腳蜂會去找紙類，然後用唾液弄成紙糊，再捏成蜂巢。」

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關鍵字：蜜蜂,胡蜂,蜂巢,顏色

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