陸客「東南亞旅遊兼買房」　2017年房地產投資25億美元

▲泰國曼谷商圈。（圖／記者陳涵茵攝）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜25日表示，未來將會向中央政府逐步爭取放寬陸資投資高雄、購買房地產。其實近年有不少陸客已將投資想法轉向東南亞與南亞，其中買家對泰國房產需求在2018年1月達到歷史第二高峰，而新加坡是最受青睞的投資目的地。

大陸今年為了抑制房價攀升，包括一線城市與二三四線城市都不斷加碼房市調控，從購房資格、房貸比率及房貸利率等。這樣的情況讓大陸投資者在赴東南亞與南亞旅行時「兼看房」。

「端午節我去曼谷旅遊，順便看了看房價」。據《中國房地產報》報導，方媛（化名）對表示，「我覺得買房首先考慮的是投資，還要看當地房價近些年來的漲幅情況，查了下目前泰國整體房價水平較5年前上漲了約24%，且波動相對較小，租金回報率大約在5%。」

▼新加坡魚尾獅公園。（圖／記者董美琪攝）

一位長期負責接待大陸買家的曼谷中介則表示，2010年之前很難看到大陸買家，但是目前大陸買家在泰國的熱點城市如曼谷、清邁、芭提雅等市場佔比超過20%。一位泰國業內人士說，外國購房者只能在泰國購買公寓，但是房屋是永久性產權，沒有房產稅和遺產稅，這成為了大多數人選擇在泰國投資買房的原因。

據不動產諮詢機構高力國際數據顯示，大陸於2017年對東南亞和南亞的房地產投資達25億美元，是2016年的4倍，創下歷史次高，此狀況僅次於2013年的41億美元；其中新加坡是最受青睞的投資目的地，吸引了21億美元的投資額，佔比高達84%，馬來西亞和印度尼西亞分列第二和第三位，投資額分別為2.46億美元和1.69億美元。

該諮詢機構在3月時的報告更指出，大陸整體經濟和人民幣保持強勁的大背景下，「一帶一路」倡議推動了當地的資本流向新興的東南亞和南亞市場。

此外，相關數據顯示，自2015年第三季度以來，大陸買家對泰國房產的需求一直呈上升趨勢，該趨勢在2017年初加速，2018年1月達到歷史第二高峰。大陸買家在2018年1月詢盤數量比2017年1月增長91%，比2016年1月增長313%。

對於陸客的投資往外發展的現象，韓國瑜於就職典禮上表示，會向中央政府逐步爭取放寬陸資投資高雄、購買房地產，如果行政院要阻止高雄發展經濟「那是行政院的愚蠢」。

►韓國瑜籲「開放陸資高雄買房」 若遭阻止：那是行政院的愚蠢

▼韓國瑜大宣示。（圖／攝影中心記者攝）