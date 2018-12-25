平安夜聽「北韓報告」　川普：期待與金正恩的第二次峰會！

▲ 川普收到北韓報告。（圖／翻攝自Twitter／Donald J. Trump）

國際中心／綜合報導

美國總統川普日前在推特上發文表示，剛收到與北韓問題相關的一份報告，讓他非常期待「川金二會」的到來。他月初結束阿根廷20國集團（G20）峰會行程後，曾在回程的空軍一號上向記者表示，與北韓領導人金正恩的第二次會晤將於2019年1月或2月舉行。

川普於當地時間24日下午推文表示，「在平安夜聽取了我的北韓問題團隊的情況匯報，我們正在取得進展。期待我與金委員長的下一次峰會！」照片中的川普專心看向手中的報告，剛結束出訪行程、從南韓返國的國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）則站在一旁。

Christmas Eve briefing with my team working on North Korea – Progress being made. Looking forward to my next summit with Chairman Kim! pic.twitter.com/zPTtDbrP0o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月24日

《韓聯社》對此指出，華府此前原預計於1月初舉行川金二會，但雙方對無核化及經濟制裁問題的對話沒有明顯進展，也遲遲沒有召開商討行程及議程的高層會談。川普本月2日則透露，會在1月或2月舉辦，目前正考慮3個地點，且將在「某個時間點」邀請金正恩到訪美國。

北韓官媒《朝中社》20日發表聲明指出，將持續發展核武，直到美國撤除駐守日本和南韓的軍隊及核武為止，同時指責華府對雙方在新加坡達成的協議有錯誤認知，引起外界擔憂，兩國關係恐怕再度惡化。

但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天受訪時則表示，他至今已經到訪平壤3至4次，未來也會繼續與彼此會面，同時期待「在新年的第一天到來後不久，川普總統和金委員長能夠會晤，一起在北韓核武及縮減美國施加的威脅等方面取得進展。」

▼ 金正恩及川普6月於新加坡舉行第一次峰會。（圖／路透社）