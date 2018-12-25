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大學生暖心計劃「送物資到育幼院！」　扮聖誕老人給抱抱

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▲▼大學生暖心計劃聖誕節，網路集氣做愛心。（圖／文化廣告提供）

▲大學生裝扮成聖誕老人，給予康福智能發展中心孩子們大大的擁抱。（圖／文化廣告提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

文化大學廣告系學生在網路上發起「3x-Mas」活動，跟各大知名廠商合作，只要民眾幫貼文按讚，就能將愛心將物資送給需要被幫助的孩童，更身穿聖誕老人服裝到桃園的康福智能發展中心，在現場陪孩子製作聖誕卡片和講故事。康福社工表示，大學生們的陪伴讓孩子臉上充滿開心的笑容。

「3x-Mas」愛心集氣活動以暖心計畫為題，在資訊串連的現在，透過分享就能將愛心無限蔓延，希望讓更多人獲得資訊進而行動，讓孩童在聖誕節前夕能收到暖心零食箱。大學生以與業界各大知名廠商以及文化廣告畢業展產學團隊，在網路上發起號召，實際走訪國際兒童村及康福智能發展中心，以聖誕老人的裝扮，親自將禮物送到孩子們手中。

▲▼大學生暖心計劃聖誕節，網路集氣做愛心。（圖／文化廣告提供）

▲大學生陪孩子製作聖誕卡片，共同留下最暖心的回憶。

主辦同學表示，活動結束後，會在網路發起回顧影片，希望透過影片能將愛心無限延伸，藉由網路的轉發讓更多人看見他們的需要，邀請社會大眾一起做愛心，只要有愛隨時都能透過實際行動或是愛心捐贈幫助孩童們成長。康福社工也說，雖然孩子帶來的回饋不多，但只要一天進步一點點，就能讓每天的陪伴找到成就感。

「即使是短時間的陪伴，都能讓他們（孩子）有開心的笑容！」社工感謝每一位願意踏進康福智能發展中心的人。據了解，今（2018）年適逢文化大學廣告系成立30週年，以暖心計畫「3X-Mas」回饋給社會，學生希望不再只是如何操作網路媒體與社會串連，而是將愛心傳遞給需要被幫助的孩童。

活動策劃人黃莉芸同學表示，希望孩童們能將這份感動也在長大之後回饋給社會，期盼在資訊鏈結的時代，愛心也能逐漸擴散，並且讓愛延燒。

▲▼大學生暖心計劃聖誕節，網路集氣做愛心。（圖／文化廣告提供）

▲回顧影片希望激發社會正面能量。

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關鍵字：聖誕節,耶誕節,3x-Mas,文化大學,廣告系,暖新聞,公益,愛心雲

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