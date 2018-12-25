耶誕禮物！兒指定「4900喬丹鞋」雜牌看不上　老爸嘆：時代不同了

▲許多人會在家裡布置耶誕樹應景。（圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

一年一度的耶誕節來臨，一名父親最近想送禮物給寶貝兒，所以直接帶他去挑，結果兒子雜牌的都看不上，指定要名牌球鞋，而且要價一雙4900元，這讓他不禁感嘆，現在時代不同了，同儕之間也會互相比較，也開玩笑說，「感覺好多雞排飛走了！」

這名父親在爆怨公社po文提到，耶誕節問孩子想要什麼禮物，兒子說想鞋子，於是直接帶他去買，但兒子雜牌的不要，堅持只選有牌子的，「呵呵...時代不同了，而且他也愛看籃球的節目，學校同學也會互相看穿什麼的鞋子做比較，好吧！殘殘嘎開落去（花下去），沒想到4900元。」

看到球鞋上的價錢讓他有些衝擊，感慨地說「回想20幾年前讀書時，有雙新鞋子是多麼高興的事，就算菜市場買的、或雜牌沒看過的品牌鞋子也無所謂......。」

▲兒子想買名牌球鞋。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，家長們直說，「自己想要鞋考慮大半年，兒小想要鞋，爸爸今晚帶你去買的路過」、「現在小孩自主意識強，父母不好當！我是打算國中時，才買好點的鞋子給小孩穿」。

還有熱心網友指出，「這雙不是已經打進Outlet了，哪有4900啊？說真的...你要灌輸的是價值觀而不是以前怎樣怎樣，買好鞋除了打球的時候保護力佳，還有要看合不合腳，不是貴跟名牌穿上去就會酷炫有力，現在要買沒牌的籃球鞋比較難了吧？」

另外，許多人則不太贊同，紛紛表示「因為你兒子還在念書，等他自己出社會賺錢，就會想不會買那麼貴的了」、「阿娘喂，以前一雙1600就快被爸媽罵死了」、「只能說現在小孩太幸福」、「自己賺吧，一雙多少錢隨你，我是這樣給孩子觀念」。

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