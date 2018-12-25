生雙胞胎託小姑幫忙顧　牙牙學語竟喊親媽：阿姨～

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「焦糖綠玫瑰，像我小姑這樣的狀況，該不該把孩子帶回來自己養呢？」

婉麗的小姑可雯（為保護當事人，本篇皆採化名）有過一段婚姻，據婆婆所說，小姑當初嫁得不錯，夫家有事業、有背景，先生一脈單傳，小姑可說是少奶奶，她曾懷孕3次，但不清楚為什麼，每次都是流產告終，可雯到處尋醫求神，但似乎命中注定無法得子，聽信各種偏方的最後，甚至影響到身體機能，只好將子宮拿掉。

從此，可雯承受極大的壓力，她的先生也從鼓勵打氣，轉為冷淡逃避不回家，整個家族擔心無人接掌事業，乾脆心一橫，替兒子物色兩個女秘書當小三、小四，就是求能生幾個孩子傳宗接代，可雯知道這齷齪的真相以後，性情大變，糾纏了4年以後，簽字離婚。

搬回家中後，可雯的個性變得有些孤僻，不太與人相處，除了上班，成天鎖在房間裡，沒人摸得清楚她在幹嘛。而，在婉麗進家門以後，她們關係雖然沒有很熱絡，但可雯也沒帶給她什麼姑嫂糾紛，一切君子之交、平平淡淡。

直到婉麗懷孕，懷了一對雙胞胎，可雯從邊緣透明人，突然搖身一變，不但噓寒問暖，天天替婉麗做事、打理，還上網買了一堆孕婦必需品，要她專心安胎，那時候，婉麗真的好感謝，老天爺賜給她這個小姑、好姊妹。

孩子出生以後，婉麗老公忙於事業，自然請小姑幫忙分工照顧一個，餵奶、洗澡、換尿布樣樣來，夜裡，常常一聽到寶寶哭，可雯衝進房門幫忙的速度，還比老公醒來快，才當上新手媽沒兩個禮拜，婉麗舉雙手投降，主動開口與可雯商量，一人照顧一個，小兒子就睡可雯房間。

這對可愛的雙胞胎，越大越讓人喜歡，但自從他們開始學說話以後，婉麗發現大事不妙，小兒子從小由可雯照顧，自然心向著她，但，小姑竟然教他叫自己「媽媽」、叫生母婉麗：「阿姨」，孩子天真，叫得十分順口、一點都不彆扭。

這可激怒了婉麗！她說，沒錯，自己對小兒子投注的心力是比較少，但「再怎樣都不應該亂叫別人媽媽吧！」她說，可雯對姪子叫自己媽媽的舉動，不但沒有制止，還每次都笑得花枝亂顫，而婆家跟老公的態度，都是要婉麗體諒小姑，說可雯好不容易被鼓勵起來，也確實把小姪兒當親生寶貝呵護。

婉麗好疑惑，不知道是不是自己肚量太小，還是小姑此舉真的有違常理？她該不該在上幼稚園之前，硬把孩子帶回自己房間照料？但婉麗也承認，自己心裡面確實怕一個人照顧不來，到時又還給小姑，就真的糗大了。

我說啊，婉麗您不能把小姑當成照顧孩子的免費24小時保母啊，既然當初自己真的控不住，主動請求小姑介入教養，那也要擔負起未來孩子跟生母不親的風險，請神容易送神難，孩子都快上幼稚園了，您才想到接回來…人說養育之恩大於天，這似乎也沒考慮到孩子與姑姑之間的感情啊！

對此，我建議先跟可雯商量，先謝謝可雯這幾年對小兒子的照顧，也了解孩子跟她之間的感情，再告訴對方自己很在意稱謂，這是不能夠讓步的，講清楚說明白，把在意的事情攤開，才有辦法繼續住在同個屋簷下，否則就只能帶著兩個孩子搬出去，只是，分家後就無人幫忙照顧囉，這可是要好好想清楚的啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。